TUPPERWARE - Die goldenen Zeiten sind vorbei

Es sind Werte, die man sonst nur von Technologiefirmen kennt: Von einem Tief bei 1,56 USD am 17. März 2020 verteuerte sich die Tupperware-Aktie um sagenhafte 3.256 %. Das hört sich zunächst nach einer ungeheuerlichen Performance an - insbesondere für ein Unternehmen in einem überschaubaren und gesättigten Markt wie Plastikboxen für den Haushalt. Doch muss man auch die dramatische Vorgeschichte kennen, um diese extreme Kursbewegung zu verstehen: Innerhalb des Abwärtstrends seit 2013 beschleunigte sich der Crash in 2019 massiv. Mit der starken Rallybewegung hat die Aktie nichts anderes getan, als von einem Allzeittief zurück ans 2019er Hoch bei 38,63 USD zu klettern.

Handelssignale abwarten

Mit einem Kurseinbruch am 10. März vollendete die Aktie ein Dreifachtop am Widerstandsbereich bei 38 - 39 USD, wo auch die 2019er Hochs gelegen waren. Mit dem Einbruch wurde dann auch eine Kurslücke von Ende Oktober geschlossen. Seitdem pendelt sich die Aktie seitwärts ein zwischen grob 23 und 29 USD.

Ein Ausbruch aus der neutralen Handelsspanne dürfte eine neue Trendbewegung einleiten. Die Ausbruchsrichtung ist noch völlig offen. Klettert die Aktie wieder nachhaltig über 29 USD, entstehen Kaufsignale für einen Anstieg bis 34 und zum zentralen Widerstandsbereich bei 38 - 39 USD. Dessen Bruch würde mittel- bis langfristige Kaufsignale liefern.

Rutscht das Papier hingegen signifikant unter 23 USD ab, entstehen Verkaufssignale für eine weitere Abwärtswelle. Bei 19,63 und 17,02 USD liegen dann wichtige Auffangzonen. Am 5. Mai wird der nächste Quartalsbericht bekanntgegeben. Dieses Ereignis könnte stärkere Bewegungen einleiten.

Tupperware Brands Corp.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)