UBISOFT - Aktie vor Sprung ins "Star Wars"-Universum

Offenbar wird Electronic Arts die seit 2013 gehaltenen Exklusivrechte zur Produktion von Spielen im "Star Wars"-Universum spätestens 2023 verlieren. Dieser Strategiewechsel des Lizenzbesitzers Disney deutet sich aus der gestrigen Meldung an, wonach das kürzlich von Disney gegründete Label Lucasfilm Games zusammen mit Ubisoft an einem neuen storybasierten Open-World-Spiel im Star-Wars-Universum arbeitet. Der Ubisoft-Aktie verhilft das zu einem Kurssprung an die Oktoberhochs. Damit steht die Aktie an einer markanten Widerstandszone, wo es zu einer mittelfristigen Weichenstellung kommen kann.

Zentrale Hürde unter Beschuss

Der Widerstandsbereich bei 85,00 - 85,50 EUR ist die zentrale Hürde im Chart. Gelingt dem Papier der nachhaltige Ausbruch über85,50 EUR, entstehen neue Signale. Dann könnten weitere Käufer in den Markt treten und die Aktie bis rund 98 und später zum Allzeithoch aus 2018 bei 107,90 EUR ansteigen lassen.

Vor einem Ausbruch könnte es zu erneuten Konsolidierungen unterhalb von 85,00 - 85,50 EUR kommen. Bei 80,70 - 81,50 und 78,90 EUR findet der Wert Unterstützungen. Geht es wieder unter 77,30 EUR, ist Vorsicht angebracht. Kleine Verkaufssignale entstehen aber erst bei einem Rückfall per Tagesschlusskurs unter 74 EUR. Dann kann eine Abwärtskorrektur in Richtung 65 - 66 EUR starten.

Ubisoft Entertainment S.A.

Auch interessant:

TEAMVIEWER - Kaufwelle könnte einsetzen

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)