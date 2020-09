Umfrage: Geteilte Meinung zu Testphase von Fans in Stadien

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Beginn einer sechswöchigen Testphase mit der Rückkehr von Fans in die Bundesliga-Stadien sind die Bundesbürger uneins, ob das eine gute Idee ist. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov lehnen 42 Prozent der Befragten die von den Ländern beschlossene Testphase für Fußball-Arenen und Sporthallen ab, während 41 Prozent sie befürworten. 17 Prozent machten keine Angabe.

Klarer ist das Meinungsbild mit Blick auf das Alter. Unter den 18- bis 24-Jährigen findet nur etwas mehr als jeder Fünfte (21 Prozent) die Testphase nicht gut, während es unter den 25- bis 34-Jährigen fast jeder Zweite (48 Prozent) ist.

Am Dienstag hatten sich die Bundesländer auf eine flächendeckende Fan-Rückkehr in die Stadien und Sporthallen geeinigt. Demnach darf die Auslastung der jeweiligen Stadion- oder Hallenkapazität 20 Prozent nicht übersteigen. In der Fußball-Bundesliga sollen bereits zum Saisonstart an diesem Wochenende wieder in vielen Arenen tausende Fans Einlass finden./wee/DP/zb