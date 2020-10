US-WAHL: Biden kritisiert anhaltenden strukturellen Rassismus in den USA

NASHVILLE (dpa-AFX) - Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat den weiterhin anhaltenden strukturellen Rassismus in den USA kritisiert. In den Vereinigten Staaten herrsche immer noch nicht völlige Gleichheit, sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) im zweiten und letzten TV-Duell mit Präsident Donald Trump. "Es ist eine Tatsache, dass es in den USA strukturellen Rassismus gibt", sagte er. Biden warf Trump vor, Rassismus noch weiter Vorschub zu leisten. "Er gießt in jedes einzelne rassistische Feuer Öl", sagte Biden.

Trump wiederum behauptete, er habe so viel für Afroamerikaner und Schwarze getan wie kein anderer Präsident vor ihm, höchstens mit der Ausnahme von Abraham Lincoln. "Ich bin die am wenigsten rassistische Person in diesem Raum", sagte Trump. Der Präsident weist die Idee, dass es in den USA strukturellen Rassismus gibt, zurück. Er spricht zum Beispiel bei Fällen von Polizeigewalt gegen Schwarze von bedauernswerten Einzelfällen./jbz/DP/zb