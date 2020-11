USU SOFTWARE - Ausbruch aus Konsolidierung

USU Software AG - WKN: A0BVU2 - ISIN: DE000A0BVU28 - Kurs: 23,700 € (XETRA)

Der Softwareanbieter USU Software hat gestern die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentiert. Der Umsatz stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 8,1 % auf 25,8 Mio. EUR. Vor allen Dingen das Cloud- und Wartungsgeschäft entwickelte sich prächtig. Aufgrund gestiegener Ausgaben, vor allen Dingen im Bereich des Personalausbaus, ging das bereinigte EBIT aber deutlich um 41 % auf 1,3 Mio. EUR zurück. Auf Neunmonatssicht stieg der Umsatz um 13,3 % auf 77,9 Mio. EUR. Das EBITDA zog um beeindruckende 47,6 % auf 8,3 Mio. EUR an, das Konzernergebnis vervielfachte sich von 1,4 Mio. EUR auf 4,0 Mio. EUR. Unterm Strich bedeutet das ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR.

Das Management sieht für das vierte Quartal ein Umsatzwachstum gegenüber Q3 und ein positives bereinigtes EBIT. Zudem bestätigten die Verantwortlichen die Mittelfristprognose, wonach der Umsatz in den kommenden Jahren organisch im Schnitt um 10 % wachsen und die operative Marge sich bis zum Jahr 2024 auf 13 bis 15 % verbessern soll.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Aus charttechnischer Sicht sieht der Small Cap hervorragend aus, hat gestern eine Seitwärtskonsolidierung mit dem Sprung über die Marke von 22,60 EUR beendet. Der Weg in Richtung der Hochs bei 25,20 EUR ist nun frei, darüber besteht mittelfristig Potenzial in Richtung 27,60 EUR. Das Ausbruchslevel bei 22,60 EUR dient als Unterstützung. Absicherungen bieten sich unter dem Tief bei 21,20 EUR an.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 95,61 104,23 116,39 Ergebnis je Aktie in EUR 0,50 0,53 0,73 Gewinnwachstum 6,00 % 37,74 % KGV 47 45 32 KUV 2,6 2,4 2,1 PEG 7,5 0,9 Dividende je Aktie in EUR 0,40 0,40 0,40 Dividendenrendite 1,69 % 1,69 % 1,69 % *e = erwartet

USU-Software-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)