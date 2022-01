VARTA - Erholung als Shortchance?

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 95,280 € (XETRA)

Die Varta-Aktie markierte am 28. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 181,30 EUR. Seitdem verlor die Aktie in der Spitze über 50 % an Wert nach. Ist damit ein Boden nahe oder drohen noch weitere Kursverluste?

Nach dem Allzeithoch bewegte sich der Wert in einem bullischen Keil abwärts. Aus diesem brach er am 19. Januar 2022 nach unten aus. Am 24. Januar kam es zu einer weiteren Verkaufswelle auf das bisherige Korrekturtief bei 87,30 EUR. Seitdem läuft eine kleine Erholung. Am Freitag erreichte der Wert in der Spitze fast die alte Unterkante des Keils. Dort setzten zwar sofort Verkäufe ein, aber heute eröffnete die Aktie positiv und machte damit einen Teil dieser Abgaben wett. Sie notiert aktuell aber weiterhin unter dem der Unterkante des Keils und dem Horizontalwiderstand bei 99,20 EUR.

Weitere Verkaufswelle jederzeit möglich

Die Erholung der letzten Tage kann jederzeit beendet werden. Anschließend droht eine Verkaufswelle, die in den nächsten Wochen und Monaten zu Verlusten in Richtung 55,00 EUR frühen könnte.

Damit sich das Chartbild stabilisiert und die Bullen wieder Hoffnung schöpfen können, müsste die Aktie stabil über 99,20 EUR zurückkehren. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann könnte es zu einem Anstieg an das Abwärtsgap vom 05. November oder sogar zu einem Schließen dieses Gaps kommen.

Fazit: Die Bären haben aktuell die klar besseren Karten. Ein Boden ist hier noch lange nicht in Sicht.

Zusätzlich lesenswert:

DEUTSCHE BÖRSE - Aktie nach Pullback wieder "heiß"

META PLATFORM - Jetzt wird es ernst für die Bullen

BAYER - Kurssprung ins Glück?

VARTA AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)