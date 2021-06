VARTA - Jetzt also doch Porsche

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 141,200 € (XETRA)

Zunächst war es die Ankündigung von Porsche, zusammen mit Customcells ein Joint Venture namens Cellforce Group zu gründen und Hochleistungs-Batteriezellen zu produzieren, welche die Varta-Aktie zum gestrigen Handelsstart auf Talfahrt schickte. Am späten Nachmittag dann der Paukenschlag: Ohne Details zu nennen verkündete ein Sprecher von Varta, den Sportwagenbauer Porsche künftig doch mit Hochleistungsbatterien zu beliefern. Hochleistungs-Batteriezellen enthüllt hatte. Im Modell Taycan könnte die kompakte V4Drive-Batterie zum Einsatz kommen, die sich innerhalb von Minuten laden lasse und extreme Temperaturen aushalte. Die Aktionäre freuen sich und ziehen die Aktie direkt wieder an die Rallyhochs der Vorwoche zurück.

Weiter im Aufwärtstrend?

Das bullische Reversal seit gestern kommt aus charttechnischer Sicht nicht überraschend, die Aktie drehte wie erhofft nach dem Pullback an den EMA50 wieder nach oben. Doch jetzt stehen der Aktie wichtige Hürden im Weg: Die potenzielle Flaggenoberkante und dann das große Gap zwischen 145,40 und 153,80 EUR stellen die Zielmarken, darüber hinaus ist Platz bis 168,40 und 181,30 EUR.

Das gestrige Fazit kann 1 zu 1 übernommen werden: "Aus charttechnischer Sicht könnten sich mit dem laufenden Rücksetzer an den EMA50 Einstiegschancen mit gutem CRV ergeben, sofern ein Stop knapp unterhalb des EMA50 gesetzt wird. Mit etwas Glück tendiert das Papier in den kommenden Wochen und Monaten weiter nach oben in Richtung Allzeithoch."

Chart der gestrigen Analyse:

VARTA AG Chartanalyse

