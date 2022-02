Velodyne Lidar: Amazon klopft an – Aktie macht einen Satz in die Höhe

Schluckt der Internetgigant den nächsten Spezialisten im Bereich Autonomes Fahren? Nachdem Amazon 2019 bei Rivian eingestiegen war, kaufte der US-Konzern Mitte 2020 Zoox, ein Start-Up im Bereich Autonomes Fahren. Jetzt hat Amazon eine Option erworben 39 Millionen Aktien von Velodyne zu kaufen. Sollte der Tech-Konzern sie vollständig ausüben, dann er einen Anteil von 16 Prozent an dem Lidar-Spezialisten halten. Die Anleger reagieren erfreut auf diese Möglichkeit. Die Aktie springt vorbörslich in der Spitze fast 70 Prozent in die Höhe und pendelt sich mittlerweile auf ein Plus von rund 40 Prozent ein.

Gehört Lidar-Technologie die Zukunft?

Lidar ist eine dem Radar verwandte Methode zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung sowie zur Fernmessung atmosphärischer Parameter. Für viele Experten ist sie die Schlüsseltechnologie für Autonomes Fahren. Elon Musk sieht das allerdings etwas anders. Bei Tesla wird ein rein kamerabasiertes System verwendet. Dafür gab es auf des CES in Las Vegas auch einen kleinen Seitenhieb von der Inteltochter Mobileye, die dieses Jahr wieder an die Börse zurückkehrt. „Ich sehe in den nächsten drei bis fünf Jahren keine technische Möglichkeit, ein System auf den Markt zu bringen, das nur kamerabasiert ist“, sagte Mobileye-Manager Johann Jungwirth, der zuvor unter anderem bei Mercedes, Apple und Volkswagen gearbeitet hatte. Unterschätzen wollte Jungwirth Tesla aber auch nicht und schob noch einen einschränkenden Satz hinterher: „Wir sagen aber nicht, dass es niemals gehen wird.“

Mercedes auf der Seite von Lidar

Vor nicht einmal drei Wochen ist Mercedes beim Konkurrenten Luminar eingestiegen. Die Stuttgarter haben für etwas mehr als 20 Millionen Dollar 1,5 Millionen Aktien des US-Sensorherstellers gekauft und damit etwa ein Prozent am Unternehmen erworben wie The Verge berichtete. Zudem haben bei Seiten eine Partnerschaft zur Entwicklung zukünftiger Technologien für hochautomatisiertes Fahren verkündet.

Aktien Kandidaten für die Watchlist

Ähnlich wie viele andere Technologie-Aktien haben die Papiere von Velodyne und Luminar schon deutlich bessere Zeiten an der Börse erlebt. Da beide Unternehmen nicht profitabel arbeiten, hat der neue Kurs der Fed den Absturz noch etwas beschleunigt. Daher sind die Einstiege von Mercedes und Amazon Balsam auf eine stark in Mitleidenschaft gezogene Performance. Allerdings könnten die neuen Partner die Kurse auch wieder anziehen lassen. Insgesamt ist das Risiko aber sehr hoch bei beiden Aktien. Wer Autonomes Fahren im Depot spielen möchte und das Risiko verringern möchte, der schaut sich die Aktie von Nvidia an und verfolgt Intels Pläne für das Börsencomeback seiner Tochter Mobilye.

Von Markus Weingran

Foto: Michael Vi / Shutterstock.com