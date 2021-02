Volkswagen: Aktie auf 12-Monatshoch – Fantasie des Porsche-Börsengangs lässt Anleger nicht los

Gestern haben neue Gerüchte zu einem möglichen Porsche-Börsengang die Anleger heiß auf die VW-Aktie gemacht und auch heute kann der Kurs noch von der entfachten Fantasie profitieren.

Nach einem Gewinn von 4,6 Prozent am Vortag rückten die Papiere um weitere knapp zwei Prozent auf 172 Euro vor. Sie ließen damit das Hoch vom Januar von 170,58 Euro hinter sich und erreichten den höchsten Stand seit zwölf Monaten.

An der Aktien-Bewertung änder sich erst einmal nichts

Der Artikel im „Manager Magazin“ über einen etwaigen Börsengang von Porsche ändere als solcher erst einmal nichts am Status der VW-Aktien als Investment, merkte Analyst Daniel Schwarz von Stifel Europe an. Die Nachrichtenlage lasse aber darauf schließen, dass sich bei Volkswagen gegenwärtig strukturelle Änderungen vollziehen. Ein Börsengang von Porsche berge erhebliches Wertpotenzial. Voraussetzung hierfür wäre eine erfolgversprechende Strategie in Richtung Elektrifizierung – und hier sei Porsche auf dem richtigen Weg.

