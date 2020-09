Vorbörse: Wall Street mit kräftiger Erholung – Dax legt weiter zu – Ölpreise halten ihr Niveau

DEUTSCHLAND: – IM PLUS – Nach dem kräftigen Anstieg zur Wochenmitte dürfte der Dax seine Kursgewinne am Donnerstag zunächst verteidigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor der Eröffnung mit 13.301 Punkten 0,48 Prozent über dem Xetra-Schluss-Niveau. Zuletzt befand sich der Dax im Bereich von 13 000 Punkten auf Schlingerkurs. Auch ein Vorstoß bis auf 13.460 Punkte wurde in der Vorwoche noch scharf ausgebremst. Tags zuvor wurde der neuerliche Anstieg getrieben von der Stabilisierung an der US-Technologiebörse Nasdaq sowie der Aussicht auf eine etwas optimistischere Europäische Zentralbank (EZB). Vor allem die neuen Projektionen der Notenbanker werden nun am frühen Nachmittag mit Spannung erwartet. Zudem stellt sich die Frage, ob Notenbankchefin Christine Lagarde auf die geänderte geldpolitische Strategie der US-Notenbank Fed eingehen wird. Ihre lockere Geldpolitik wird die EZB laut Ökonomen indes bestätigen.

USA: – DEUTLICH IM PLUS – Nach einem dreitägigen Kursrutsch haben die Börsen in den Vereinigten Staaten am Mittwoch zu einer Erholung angesetzt. Vor allem für die Technologiewerte ging es wieder hoch, nachdem der von ihnen geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 seine Gewinne der vergangenen vier Wochen zuletzt im Eiltempo eingebüßt hatte. Zur Wochenmitte rückte er letztlich um 2,96 Prozent auf 11.395,85 Punkte vor. Er ging so aber ein Stück weit unter dem Tageshoch aus dem Handel. Auch der Dow Jones Industrial konnte sich deutlich von seinem Einmonatstief erholen. Allerdings ließ der Schwung bei ihm im Späthandel etwas deutlicher nach. Im Hoch war er über die 28.200 Punkte zurückgekehrt, ließ dann aber im Späthandel noch 266 gewonnene Punkte wieder liegen. Mit 27.940,47 Punkten verteidigte der Leitindex der Wall Street am Ende ein Plus von 1,60 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 2,01 Prozent hoch auf 3398,96 Zähler.

ASIEN: – ERHOLUNG – Die asiatischen Aktienmärkten haben sich am Donnerstag nach den freundlichen Vorgaben der Wall Street etwas von ihren Vortstagsverlusten erholt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei-225 rund eine Stunde vor Handelsende etwas mehr als ein halbes Prozent zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen lag zuletzt knapp ein Prozent im Plus und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong verbuchte einen leichten Anstieg.

DAX 13237,21 2,07%

XDAX 13246,75 2,53%

EuroSTOXX 50 3324,83 1,76%

Stoxx50 2997,15 1,80%

DJIA 27940,47 1,60%

S&P 500 3398,96 2,01%

NASDAQ 100 11395,85 2,96%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,66 0,03%

DEVISEN: – EURO STÄRKER VOR EZB-SITZUNG – Der Euro hat am Donnerstag wenige Stunden vor der EZB-Sitzung am Nachmittag die Gewinne aus dem späten Mittwochshandel verteidigt und liegt weiter über der Marke von 1,18 Dollar. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1820 Dollar und in etwa so viel wie am späten Mittwochnachmittag. Zuvor war der Euro zeitweise bis auf 1,1753 Dollar und damit den tiefsten Stand seit vier Wochen gefallen, konnte sich aber im Handelsverlauf erholen.

Für Auftrieb hatte am Mittwoch unter anderem ein Bloomberg-Bericht gesorgt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur bewerten einige ranghohe Notenbanker in der EZB die konjunkturellen Aussichten trotz Corona-Krise nicht mehr ganz so trübe. Es sei sogar denkbar, dass die EZB ihr Krisenanleiheprogramm PEPP nicht mehr aufstocken müsse.

Hingegen erwarten gegenwärtig viele Analysten, dass das 1,35 Billionen Euro schwere Programm zum Jahresende hin nochmal vergrößert wird. Die EZB gibt am Donnerstag nach ihrer regulären Zinssitzung ihre Entscheidungen bekannt. Es wird mit keinen größeren Weichenstellungen gerechnet, spekuliert wird aber über leicht angehobene Prognosen für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone.

Euro/USD 1,1826 0,20%

USD/Yen 106,14 -0,03%

Euro/Yen 125,52 0,16%

ROHÖL: – RUHE – Die Ölpreise haben sich am Donnerstag zunächst kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 40,73 Dollar und damit sechs Cent weniger als am Mittwochabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag mit 37,92 Dollar 13 Cent unter dem Vortagsniveau.

Am Mittwoch hatten die Ölpreise wie schon an den Vortagen zu Beginn unter Druck gestanden, drehten aber im Handelsverlauf wegen der wieder gestiegenen Zuversicht und Risikofreude an den Finanzmärkten deutlich ins Plus. Rohöl ist eine riskantere Anlageklasse, die sich oft im Gleichklang mit den Aktienkursen bewegt.

Brent 37,93 -0,12 USD

WTI 40,74 -0,05 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG STARTET CONTINENTAL AG MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 95 EUR

– BERENBERG STARTET SCHAEFFLER MIT ‚BUY‘ – ZIEL 7,40 EUR

– EXANE BNP SENKT SCOUT24 AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 78 EUR

– RBC STARTET EVOTEC MIT ‚OUTPERFORM‘ – ZIEL 30 EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 32 (31) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT BOUYGUES AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 36 (34) EUR

– BERENBERG STARTET FAURECIA MIT ‚BUY‘ – ZIEL 49 EUR

– BERENBERG STARTET VALEO MIT ‚BUY‘ – ZIEL 34 EUR

– CITIGROUP HEBT RIO TINTO AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 5300 (4600) PENCE

– HSBC HEBT BALOISE AUF ‚BUY‘ (HOLD)

– UBS HEBT NOVARTIS AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 98 (88) CHF

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q2-Zahlen (detailliert)

LUX: Corestate Capital, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: EU-Handelskammer in China legt jährliches Positionspapier vor, das sich diesmal um die Probleme durch die Corona-Krise dreht

01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 07/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 07/20

11:00 GRC: Arbeitslosenquote 06/20

11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/20

12:00 POL: Verbraucherpreise 08/20 (endgültig)

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pressekonferenz 14.30 h

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 08/20

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Industrieproduktion Juli

Monatsvergleich +5,0 +12,7

Jahresvergleich -8,0 -11,7

10.00 Uhr

Italien

Industrieproduktion Juli

Monatsvergleich +3,5 8,2

Jahresvergleich -9,8 -13,7

13.45 Uhr

Europäische Zentralbank (EZB)

Hauptrefinanzierungssatz 0,0 0,0

Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 0,25

Einlagensatz -0,50 -0,50

(Pk ab 14.30 Uhr)

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erzeugerpreise, August

Monatsvergleich +0,2 +0,6

Jahresvergleich -0,3 -0,4

Kernrate +0,3 +0,3

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 850 881 (in Tsd.)

