VW: Halbleiterknappheit bleibt ein bleiernes Gewicht für die Aktie – Kurs rutscht unter 200-Tage-Trend

Die derzeit wieder negative Stimmung an der Börse schlägt sich vor allem auf den Autosektor nieder. Vor allem die Vorzüge von Volkswagen haben erneut überdurchschnittliche Verluste verbucht. Sie rutschten als Dax -Schlusslicht zeitweise bis auf 190,50 Euro ab und verbuchten zuletzt bei 191,92 Euro noch ein Minus von 1,5 Prozent. Damit rutschten sie auch unter die 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend viel beachtet wird.

Wegen der fortgesetzten Knappheit bei Halbleitern soll die Produktion im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg nach der Sommerpause ein weiteres Mal nur eingeschränkt anlaufen. Bereits am Vortag hatte ein Bericht über eine anstehende Produktionskürzung beim japanischen Autobauer Toyota wegen des Mangels an Halbleitern Autowerte generell belastet.

onvista-Redaktion: Die Halbleiterknappheit bleibt derzeit die größte Belastung für Volkswagen und andere Autobauer. Hinzu kommt der starke Lauf der letzten Monate, den die Papiere hingelegt haben. Mit dem Unterschreiten des 200-Tage-Trends könnte nun der Weg frei für eine weitere Korrektur werden. Langfristig stimmt die fundamentale Lage von VW jedoch weiterhin zuversichtlich. Stärkere Kursrücksetzer sollten als Kaufgelegenheiten betrachtet werden.

