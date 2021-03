VW: Wolfsburger holen sich drei große Energie-Versorger ins Boot – europaweite Ladestationen mit BP, Iberdrola und Enel

Hinter dieser neuen Partnerschaft steckt ein großes Pfund. VW und drei Energie-Riesen aus Europa gehen das Problem mit zu wenig Schnellladestation an. Bis 2025 solle eine Großzahl an Ladepunkte installiert sein, wie VW am Montag mitteilte.

Ein Quartett für ein Drittel

Europas größter Autobauer Volkswagen will gemeinsam mit großen Energiekonzernen ein europaweites Schnellladenetz für Elektroautos aufbauen. In den kommenden 4 Jahren sollen 18.000 Schnellladestationen gebaut werden. Das entspreche rund einem Drittel des für diesen Zeitpunkt prognostizierten Gesamtbedarfs auf dem europäischen Kontinent. In Deutschland will VW dabei mit der zum britischen Mineralölkonzern BP gehörenden Tankstellenkette Aral zusammenarbeiten. Weitere Partner sind die Energiekonzerne Iberdrola (Spanien) und Enel (Italien).

„Ultraschnelles Laden ist der Türöffner für die E-Mobilität“

Gemeinsam mit BP will Volkswagen europaweit rund 8000 Schnellladepunkte installieren. Die Schnelllader mit 150 Kilowatt Ladeleistung sollen laut VW an insgesamt 4000 Tankstellen von BP und Aral entstehen, ein Großteil davon in Deutschland und Großbritannien. „Ultraschnelles Laden ist der zentrale Türöffner für die E-Mobilität“, sagte VW-Technikvorstand Thomas Schmall. Die BP-Managerin Emma Delaney betonte: „Gemeinsam können wir Autofahrern in Europa schnelle und zuverlässige Ladelösungen zur Verfügung stellen, um ihnen den Umstieg auf ein E-Auto zu erleichtern.“

Laut Aral können Ladestationen mit einer Leistung von über 150 Kilowatt ein Fahrzeug mit entsprechender Akkutechnik innerhalb von zehn Minuten für eine Reichweite von etwa 160 Kilometern laden. Damit werde Laden nahezu so schnell wie Tanken.

