Wacker Chemie erhöht Silikon-Preise drastisch

München (Reuters) - Der Münchner Spezialchemie-Konzern Wacker erhöht die Preise für Silikone drastisch.

Alle Silikonprodukte würden ab 15. Oktober weltweit um durchschnittlich 30 Prozent oder mehr teurer, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Gründe dafür seien "signifikant höhere Kosten für strategische Rohstoffe, insbesondere Siliziummetall". Transport und Verpackung seien teurer geworden, hinzu kämen coronabedingte Maßnahmen. "Bei kritischen Komponenten in der Lieferkette sind die Kosten um ein Vielfaches gestiegen", hieß es in der Mitteilung.

Mit seinen insgesamt 2800 Silikon-Produkten erwirtschaftete Wacker im vergangenen Jahr rund 50 Prozent des Konzernumsatzes. Silikonbasierte Öle, Emulsionen, Harze, Elastomere oder Kieselsäure kommen unter anderem in der Automobilindustrie, der Bauchemie, der Kosmetik, der Medizintechnik und der Textilindustrie zum Einsatz.