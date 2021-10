Wacker Chemie: Es läuft einfach rund – Zahlen lesen sich sehr gut – Aktie stemmt sich gegen den schwachen Markt-Trend

Der Chemiekonzern aus München überzeugt die Anleger weiter. Erst Mittwoch vermeldete Wacker eine aussichtsreiche Beteiligung im Bereich Silikon und heute schiebt der MDax exzellente Zahlen hinterher. Allerdings schieben sie die Aktie nur kurzfristig an. Mittlerweile ist die Aktie ins Minus gedreht. Einige Anleger scheinen ihre Gewinne zu sichern. Seit Jahresanfang hat das Papier schon deutlich über 30 Prozent zugelegt.

Prognose sogar noch etwas getoppt

Der weltweite Ausbau der Solarenergie, der Elektronikboom sowie eine starke Nachfrage im Chemiegeschäft haben Wacker Chemie im dritten Quartal einen noch stärkeren Gewinnsprung beschert als zuletzt in Aussicht gestellt. „Unser Geschäft mit Polysilizium hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt“, sagte Konzernchef Christian Hartel laut Mitteilung vom Donnerstag. So nehme der Ausbau der Photovoltaik weltweit immer mehr Fahrt auf. Zudem „steckt unser hochreines Polysilicium in fast jedem zweiten Computerchip, der weltweit verbaut wird.“

Werbung Knock-Outs zur Wacker Chemie Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Gleichzeitig treibt der Bauboom das Geschäft mit Polymeren. Diese ganz unterschiedlich ausgeprägten chemischen Verbindungen dienen unter anderem als Basis für Klebstoffe, werden aber auch Bodenbelegen, Farben oder Beton beigemengt. Dadurch lassen sich die Eigenschaften der Materialien je nach Einsatzzweck verändern. Und auch die Silikone des Konzerns – vielseitig einsetzbare Kunststoffe – sind gefragt, etwa in der Elektronikindustrie, bei Textilherstellern, Medizintechnikunternehmen und Autobauern.

Neben der hohen Nachfrage profitierte Wacker Chemie auch von Kostensenkungen, was half, gestiegene Rohstoff- und Energiepreise zu kompensieren. Unter dem Strich verdiente der MDax-Konzern laut einer Mitteilung vom Donnerstag zwischen Juli und Ende September knapp 249 Millionen Euro und damit fast vier mal so viel wie vor einem Jahr.

Das operative Ergebnis stieg auf fast 434 Millionen Euro und damit auf mehr als das Doppelte, allerdings waren vor einem Jahr noch die Belastungen durch die Corona-Pandemie deutlich zu spüren gewesen. Der Umsatz wuchs um gut 40 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro. Damit schnitt Wacker Chemie noch besser ab als im September im Rahmen einer Erhöhung der Jahresziele in Aussicht gestellt. Auch die jüngsten, vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Analystenschätzungen wurden übertroffen.

Für das laufende Jahr rechnet Wacker mit einem Umsatzplus um mehr als ein Viertel auf rund 6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis soll sich mit 1,2 bis 1,4 Milliarden Euro in etwa verdoppeln.

Die Wacker-Aktien legten am Donnerstagvormittag in einem insgesamt eher schwächeren Gesamtmarkt um gut ein Prozent auf 157,40 Euro zu. Damit näherten sie sich weiter ihrem Ende September erreichten Jahreshoch von 162,40 Euro. Mit einem Anstieg um mehr als ein Drittel im laufenden Jahr gehören die Papiere zu den Top Ten im MDax.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Tada Images / shutterstock.com