Was würde Warren Buffett zum Aktiensplit von Amazon sagen?

Warren Buffett hat sich geweigert, die Aktien von Berkshire Hathaway aufzuteilen, obwohl er zugestimmt hat, Aktien der Klasse B auszugeben.

Er glaubt nicht, dass sich der Aktienkurs aus einem anderen Grund als dem inneren Wert der Aktie bewegen sollte.

Berkshire Hathaway besitzt Aktien von Amazon, das kürzlich einen Aktiensplit angekündigt hat.

Wichtige Punkte

Du weißt vielleicht, dass der legendäre Investor Warren Buffett über seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway ( WKN:854075 -0,65 % )( WKN:A0YJQ2 -0,55 %) einen Anteil an Amazon (WKN:906866 -2,46% ) hält. Was sein eigenes Unternehmen angeht, so hat er mehr als einmal gesagt, dass er nicht an einer Aufteilung der Aktien interessiert ist. Dabei liegt der Preis für eine Aktie von Berkshire Hathaway zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei rekordverdächtigen 532.000 US-Dollar und ist damit die mit Abstand teuerste Aktie auf dem Markt. Dabei handelt es sich um Aktien der Klasse A, die nie geteilt wurden. Das Unternehmen hat auch Aktien der Klasse B, die 1995 ausgegeben wurden und zu diesem Zeitpunkt etwa 345 US-Dollar kosten.

Amazon hat kürzlich einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 angekündigt, der im Juni in Kraft treten soll. Was denkt der Investmentguru über Aktiensplits und trifft das auf die jüngste Ankündigung von Amazon zu?

Warum Buffett keine Aktiensplits mag

Buffett hat im Laufe der Jahre mehrere Kommentare abgegeben, die seine Meinung zu Aktiensplits im Allgemeinen erklären. Das Ergebnis ist: Er steht nicht auf sie. Hier ist seine Erklärung aus dem Jahr 1995:

Wir wollen Aktionäre anziehen, die so investitionsorientiert wie möglich sind und einen langfristigen Horizont haben. Ich weiß, dass wir, wenn wir etwas hätten, das jeder mit 500 US-Dollar kaufen könnte, eine Menge Leute anlocken würden, die nicht die geringste Ahnung haben, was sie tun, aber den Namen irgendwie gehört haben.

Wir sind uns fast sicher, dass wir eine Aktionärsbasis bekommen würden, die nicht so versiert ist und deren Ziele nicht mit den unseren übereinstimmen, wie wir es jetzt tun. Und was wir bei Berkshire-Aktien wirklich nicht brauchen, ist mehr Nachfrage… Wir wollen nicht, dass sie höher verkauft werden, es sei denn, ihr innerer Wert steigt.

Und ich glaube, es steht außer Frage, dass wir in dieser Hinsicht ein schlechteres Ergebnis erzielen würden, wenn wir Splits einführen, denn dann würden die Leute über andere Möglichkeiten nachdenken, die der Aktie einen vorübergehenden Schub geben könnten.

Buffett ist ein Fan des Value Investing und hat diese Strategie populär gemacht. Sie besteht aus mehreren Ebenen, angefangen bei der Suche nach Unternehmen, deren Aktien im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens unterbewertet sind. Die Theorie besagt, dass der Preis steigen wird, um dem inneren Wert zu entsprechen, und das ist der Grund für die Ablehnung von Aktiensplits. Buffett erwartet, dass der Kurs sich dem Wert anpasst, und er ist kein Freund von Tricks, um den Kurs aus anderen Gründen zu bewegen.

Allerdings hat er 1996 zugestimmt, Aktien der Klasse B auszugeben, damit eine breitere Gruppe von Menschen Aktien kaufen kann. Aktien der Klasse B werden derzeit für 352 US-Dollar gehandelt und haben in den letzten 10 Jahren 345 % zugelegt, genauso viel wie die Aktien der Klasse A von Berkshire Hathaway.

Das liegt daran, dass sich die Anteile der Klasse B im Gleichschritt mit den Anteilen der Klasse A bewegen und so eine Arbitrage-Situation verhindert wird, in der jemand durch den Handel einer Klasse mit der anderen profitieren könnte.

Gilt das auch für Amazon?

Buffett oder wahrscheinlich einer seiner Fondsmanager kaufte Amazon-Aktien im Jahr 2019, als die Aktien etwa 1.850 US-Dollar kosteten. Das erwies sich als günstiger Zeitpunkt für den Kauf, und der Kurs ist seit der Pandemie, die nicht allzu lange nach dem Kauf auftrat, dramatisch gestiegen.Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen aus dem Berkshire Hathaway-Imperium seine Aktien aufteilt. Apple hat dies bereits mehr als einmal getan. Buffett hat sich weder zu den Aktiensplits von Apple noch zu denen von Amazon geäußert. Er hat sich jedoch zu seiner Entscheidung geäußert, Apple-Aktien im Jahr 2020 zu verkaufen, und gesagt, dass dies wahrscheinlich ein Fehler war. Sein Interesse an den Unternehmen, die er besitzt, beschränkt sich auf das, was sie seinen Aktionären bieten, ob mit oder ohne Split.

Historisch gesehen waren Aktiensplits gut für die Aktionäre, wenn auch vielleicht aus all den Gründen, die Buffett sagt, dass er sie nicht mag. Die Aktien von Unternehmen steigen nach einem Split in der Regel, weil mehr Investoren leichteren Zugang haben, und wenn mehr Leute einsteigen, steigt der Preis. So recht Buffett auch mit Aktiensplits haben mag, sie kommen den Aktionären im Laufe der Zeit zugute, da sie einen größeren Wert freisetzen.

Amazon hat im Aktiensplit-Antrag angegeben, dass der Split am 3. Juni durchgeführt wird. Das gibt den Anlegern immer noch genug Zeit, um Aktien vor dem Split zu kaufen und von dem wahrscheinlichen Wertzuwachs der Aktie danach zu profitieren. In der Zwischenzeit ist der Aktienkurs von Amazon in den letzten Wochen leicht gesunken, was für Investoren ein noch überzeugenderer Grund ist, jetzt zu kaufen.

Der Artikel Was würde Warren Buffett zum Aktiensplit von Amazon sagen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

