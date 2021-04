Wasserstoff-News von der Nel-Aktie, Everfuel-Aktie, PowerCell-Aktie, Michelin-Aktie und Faurecia-Aktie

Immer mehr Unternehmen möchten vom Wasserstoff-Markt profitieren oder machen sich deshalb die entsprechende Technologie zunutze. Zudem ist deutlich erkennbar, wie immer mehr Anwendungsgebiete entstehen und sich der technische Fortschritt beschleunigt.

Dies liegt einerseits an den politischen Vorgaben, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, und andererseits an den zunehmend größer werdenden Beträgen, die in den Sektor fließen. Dies sind die jüngsten Entwicklungen.

Nel hat mit dem Beratungs- und Ingenieursunternehmen John Wood Group einen Rahmenvertrag geschlossen. Zusammen möchten sie zukünftig groß angelegte grüne Wasserstoff-Projekte realisieren. Die John Wood Group ist weltweit in mehr als 60 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeiter.

Dazu Nels Vorstandsvorsitzender Jon André Løkke: „Wir freuen uns sehr, diese Vereinbarung mit Wood zu schließen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrungen aus großen komplexen Vorhaben. Da grüne Wasserstoffprojekte an Größe und Komplexität zunehmen, ist es für unseren Erfolg entscheidend, starke Partner zu haben. Sie stärken unsere Projektmanagement- und Ausführungskapazitäten. Dies ist eine langfristige Kooperation und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Sie wird unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken.“

Für das kleine Wasserstoff-Unternehmen Nel sind Partner und Investoren weiterhin sehr wichtig. Umso positiver ist die Zusammenarbeit mit John Wood zu werten.

Das dänische Unternehmen Everfuel möchte europaweit Wasserstoff-Tankstellen errichten. Nun hat es mit einer nicht genannten deutsch-norwegischen Reederei eine Absichtserklärung zur zukünftigen Versorgung mit Wasserstoff geschlossen.

Dabei wird Everfuel eine Wasserstoff-Betankungslösung für zunächst ein Schiff der Reederei planen. Der Verbrauch pro Tag wird schätzungsweise bei etwa 1.000 kg Wasserstoff liegen. Schiffe sind der nächste große Bereich, der von Diesel und Schweröl auf emissionsfrei Antriebe umgestellt wird.

Everfuel geht davon aus, dass bald feste Verträge zur Wasserstoff-Lieferung folgen werden. Von ihnen würden das Unternehmen und die Aktie dauerhaft profitieren.

PowerCell Swedens Wasserstoff-Brennstoffzellen werden in immer mehr Bereichen für eine langfristige Anwendung getestet. Zuletzt erhielt das schwedische Unternehmen von einem europäischen Luftfahrt-Forschungszentrum einen Auftrag im Wert von 25 Mio. Schwedischen Kronen (2,46 Mio. Euro).

Das Zentrum möchte Powercell Swedens MS-100-Brennstoffzellen für Antriebe in der Luft- und Raumfahrt nutzen. Sie sollen in der zweiten Jahreshälfte 2021 ausgeliefert werden.

Safra und Symbio investieren 100 Mio. Euro in Wasserstoff-Busse

Safra und Symbio sind jeweils Töchter von Michelin und Faurecia. Zusammen möchten sie noch in diesem Jahr 1.500 Busse mit einem Wasserstoff-System ausstatten. Im weiteren Verlauf planen sie eine Großserienfertigung. Safra hat angekündigt, in den nächsten zehn Jahren 100 Mio. Euro in eine entsprechende Produktionserweiterung zu investieren.

