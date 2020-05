Weitere Corona-Lockerungen in Litauen - Cafés und Schulen offen

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen hat weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen beschlossen. Die Regierung in Vilnius hob am Mittwoch die Mundschutzpflicht im öffentlichen Raum weitestgehend auf. Mit Beginn der kommenden Woche sollen Bars, Cafés und Restaurants auch im Innenbereich Kunden bedienen dürfen, etwas später können dann Schüler in dem Baltenstaat wieder in die Klassenzimmer zurückkehren. Dies teilte Regierungschef Saulius Skvernelis auf einer Pressekonferenz mit.

Wer in Litauen aus dem Haus geht, muss ab Donnerstag Nase und Mund nicht mehr generell bedecken. Die Maskenpflicht gilt im Freien nur noch auf Märkten und Handelsplätzen, bei Veranstaltungen, Ausflügen und an Haltepunkten des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Uneingeschränkt weiter gilt sie im Innenbereich - ausgenommen beim Besuch gastronomischer Einrichtungen oder beim Sport.

Parks und andere öffentliche Bereiche dürfen von Donnerstag an wieder in Gruppen von bis zu fünf Personen besucht werden. Vom 30. Mai an dürfen sich bis zu 30 Personen gemeinsam bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen versammeln. Dabei müssen aber jeweils Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden. Erlaubt werden auch wieder professionelle Sportwettbewerbe ohne Zuschauer.

In der kommenden Woche können Bars, Cafés und Restaurants auch wieder ihre Sitzbereiche im Innenbereich öffnen - von 8 bis 22 Uhr. Derzeit dürfen sie Kunden nur im Freien bedienen und Speisen zum Mitnehmen anbieten. Alle Einrichtungen müssen dabei sicherstellen, dass für jede Person eine Fläche von fünf Quadratmetern zur Verfügung steht.

Auf Beschluss der Regierung sollen die ersten Kinder und andere Lernende unter strengen Auflagen bald wieder in die Schule gehen können. Grundschüler ab dem 25. Mai, alle anderen ab dem 1. Juni.

Litauen mit seinen knapp 3 Million Einwohnern verzeichnete bislang 1505 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und 54 Todesfälle. Die Regierung hatte den Notstand ausgerufen. Mitte April wurden die Schutzvorschriften erstmals gelockert./awe/DP/men