Wie kann ich mein Geld realistisch vor Inflation schützen?

Das eigene Geld vor Inflation zu schützen, das wird für viele Sparer und Investoren immer wichtiger. Es hat schließlich einige Monate gegeben, in denen die Entwertung des Geldes schneller voranging als noch zuvor. Schutz, um die Kaufkraft zu sichern, ist heute daher womöglich wichtiger denn je.

Aber auch absolut gesehen gibt es wenig Schutz. Die Entwicklung bei den Negativzinsen macht eigentlich wenig Hoffnung, dass man als Sparer sein Geld zumindest parken kann. Inflation und Negativzinsen sind daher ein Zweiklang, der inzwischen so manches Vermögen bedroht.

Hier sind daher drei Möglichkeiten, wie man sein Geld realistisch vor Inflation schützen kann. Wobei eines bei jeder der Variante im Vordergrund steht: nämlich Rendite.

Geld vor Inflation schützen: Aktien und ETFs

Eine erste gute Möglichkeit, um sein Geld effektiv vor Inflation zu schützen, sind Aktien und ETFs. Beide Möglichkeiten verfolgen letztlich einen ähnlichen Ansatz: Nämlich den, dass man auf produktive und Wert schaffende Unternehmen setzt. Mit ihren Umsätzen, Gewinnen und freien Cashflows sorgen sie langfristig orientiert für eine echte Gewinnrendite, von der man als Investor profitiert.

Es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze, um auf diesem Weg eine Rendite zu erhalten. Bei Wachstumsaktien spielen freie Cashflows und Gewinne eine zunächst untergeordnete Rolle, hier kommt es auf den Wachstumskurs einer Aktie an. Allerdings gibt es auch konservativere Möglichkeiten, beispielsweise zuverlässige Dividendenaktien. Mit ihren stabilen Cashflows und regelmäßigen Ausschüttungen und idealerweise einem moderaten Wachstum können auch sie einen Ausgleich bieten.

ETFs bieten mit ihren Sparplänen zudem eine gute Möglichkeit, regelmäßig das eigene Geld vor Inflation zu schützen. Bedenken sollte man als Sparer zudem: Man muss nicht all sein Geld in Aktien oder ETFs investiert haben, um einen Schutz zu erreichen. Auch Vermögensanteile mit einer starken Rendite können dein Ziel verwirklichen und trotzdem finanzielle Flexibilität erhalten.

Betongold: Immobilien und REITs als Möglichkeiten

Eine weitere Möglichkeit, um das eigene Geld vor Inflation zu schützen, sind außerdem Immobilien. Allerdings gibt es hier ebenfalls verschiedene Varianten, die man als Sparer und Investor in Erwägung ziehen kann. Beispielsweise direkte Investitionen, Beteiligungen über Crowd-Investing, Fonds oder auch Real Estate Investment Trusts (REITs).

Blicken wir heute auf direkte Investitionen und Real Estate Investment Trusts. Beide Möglichkeiten bieten jedenfalls einen Schutz vor Inflation, da Betongold als Wertspeicher gilt. Wenn man außerdem nicht selbst einzieht, können Renditen in Form von Miet- und Pachteinnahmen winken. Bei Real Estate Investment Trusts in der Regel über die Dividende. Diese steuerprivilegierten Immobiliengesellschaften sind schließlich verpflichtet, mindestens 90 % ihres Gewinns an Dividende auszuzahlen.

Der Vorteil solcher REITs ist außerdem, dass man als Investor mit kleineren Einsätzen in ein diversifiziertes Immobilienportfolio investieren kann. Mit einer direkten, eigenen Investition in eine Immobilie ist jedoch ein erheblicher Anteil deines Geldes direkt vor Inflation geschützt. Wobei man bedenken sollte: Auch die Immobilienpreise können natürlich schwanken.

Geld vor Inflation schützen: Gold , Rohstoffe, Krypto

Zu guter Letzt und ein wenig spekulativer können Investoren natürlich auch auf Gold, Rohstoffe oder Kryptowährungen setzen, um ihr Geld vor Inflation zu schützen. Wobei diese Assets eine Gemeinsamkeit besitzen. Sie sind nämlich von Angebot und Nachfrage abhängig, die teilweise sehr schwierig zu prognostizieren sind.

Gold gilt seit Jahrhunderten als sicherer Hafen in Krisen. Rohstoffe haben zuletzt einen sehr volatilen Lauf hinter sich, zudem können sie zyklisch sein. Kryptowährungen sind hingegen eher spekulativ, haben aber in den letzten Jahren teilweise sehr starke Renditen ermöglicht.

Auch hier liegt es an dir, zu beurteilen, mit welchen Chancen und Risiken du dein Geld vor Inflation schützen möchtest. Doch bedenke: Schutz heißt auch, eigenverantwortlich und langfristig orientiert sichere Möglichkeiten auszuwählen. Einige Assets können weniger geeignet sein als andere.

