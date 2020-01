Wirecard: Start ins neue Jahr war versöhnlich – Die Short-Seller setzen jedoch weiter gegen die Aktie

Wirecard hat wahrlich kein einfaches Jahr hinter sich. Auf operativer Ebene lief es mit diversen neuen Kooperationen, sowie starkem Wachstum und einer gut anlaufenden Asien-Offensive zwar erfolgreich ab, doch die Aktie musste unter der Affäre bezüglich der Financial-Times-Berichterstattung zu fraglichen Bilanzvorfällen über das gesamte Jahr hinweg immer wieder herbe Rückschläge einstecken. Auf Jahressicht beläuft sich das Minus für die Aktie auf über 16 Prozent.

Versöhnlicher Start ins Neue Jahr

Der Start ins neue Jahr ist allerdings besser geglückt: Auf Wochensicht konnte das Papier sich über einen Zuwachs von 4 Prozent freuen. Einige Anleger sind anscheinend der Devise gefolgt, bei den Verlierern des Vorjahres zuzugreifen, da die Statistik zeigt, dass sich Erholungsläufe solcher Kandidaten oft auszahlen. Vor allem angesichts der weiter sehr guten fundamentalen Ausgangslage des Konzerns. Zahlen, Aufstellung und Zukunftsaussichten stimmen.

Die noch ausstehenden Ergebnisse der externen Prüfung zu den Bilanzvorwürfen durch KPMG werden das nächste wichtige Ereignis sein und bis Ende des ersten Quartals erwartet, CEO Markus Braun hatte allerdings bereits den wagen Teaser auf Twitter gegeben, dass sich bereits „früher als gedacht“ wieder auf die operativen Elemente des Unternehmens konzentriert werden könne – Eventuell heißt das somit, dass das Ergebnis sogar früher kommen könnte.

Leerverkäufer wetten weiter gegen Wirecard

Auf der Entwicklung der Short-Seite, also den Wetten gegen die Aktie, ist die allgemeine Stimmung allerdings weiter eher kontra Wirecard aufgestellt. Unter den relevanten Short-Positionen über der Offenlegungsschwelle von 0,5 Prozent aller Netto-Leerverkaufspositionen hat zuletzt der britische Investor Greenvale Capital seine Position unter diesen Wert gesenkt. Mit dem New Yorker Hedgefonds Coltrane Asset Management gab es allerdings auch einen Newcomer, der nun 0,57 Prozent aller Positionen hält. Coatue Management hat seine Position von am 16.12.2019 noch 0,86 Prozent auf am 2.1.2020 noch 0,73 Prozent gesenkt. Slate Path Capital erhöhte von am 6.12 noch 1,1 Prozent auf am 20.12 1,3 Prozent und hat die Position seitdem gehalten. Marshall Wace hat seine Position ebenfalls erhöht (11.12 = 0,73% erhöht am 18.12 auf 0,83%), genau wie TCI Fund Management Limited (12.12 = 0,93% erhöht am 13.12 auf 1,06%).

