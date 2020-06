Wochenauftakt DAX beruhigt

Es hätte durchaus schlimmer für Anleger kommen können, wenn man die Vorgaben der Handelswoche noch einmal prüft. Doch nach einer schwachen Vorbörse nahmen die Käufer zu und konnten beinahe zum Tageshoch vom Freitag durchstarten. Was war hier der Auslöser?

DAX-Anleger verhalten optimistisch

Nach dem Verfallstag stellte sich die Frage, ob die Zurückhaltung sich hier auf der Unterseite entöaden könnte. Erste Anzeichen dafür bot die Wall Street, welche im späten Freitagshandel und nach Börsenschluss noch einmal ihre Kursverluste ausbaute.

Mit den News vom Wochenende bezüglich der weltweiten Corona-Ausbreitung und zum Unternehmen Wirecard fanden sich in der Vorbörse vermehrt Verkäufe. Immerhin hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO einen Rekordanstieg der Neuinfektionen von 183.000 Fälle an nur einem Tag gemeldet. Entsprechend skeptisch sprachen wir am Morgen über die Markteröffnung:

Erste Kursindikationen knapp über 12.000 wurde am Ende jedoch verteidigt und die Tiefs aus den letzten Handelstagen um 12.150 dann später mehrfach getestet.

Nach Eröffnung der XETRA-Handelszeit dominierten sogleich die Kaufaufträge den Handel und konnten bis zum Mittag nicht nur der Freitagsschluss anstreben, sondern sogar kurzzeitig um einen Punkt die 12.400er-Marke berühren.

Ohne weitere Aufschläge an der Wall Street verpuffte jedoch dieses Momentum am Nachmittag und ließ den DAX mit leichtem Minus den ersten Handelstag der Woche beenden.

Eröffnung 12.194,48PKT Tageshoch 12.399,37PKT Tagestief 12.172,12PKT Vortageskurs 12.330,76PKT

Intraday wurden damit mehr Bewegungen gesehen als am Verfallstag selbst. Ein in den letzten Jahren typisches Muster, was wir hier noch einmal nennen wollten:

Mit der Nachbörse kurz nach XETRA-Schluss sind beinahe alle Verluste zum Freitags-XETRA-Schluss ausgeglichen und der DAX steht mittelfristig an unveränderten Marken. Darauf schauen wir direkt im Abschnitt zur mittelfristigen Chartanalyse.

Wie entwickelten sich die Einzelwerte des Deutschen Aktienindex?

Gewinner und Verlierer im DAX

Wirecard ist erneut der Verlierer im DAX-Ranking. Nach der Meldung vom Morgen, dass die 1,9 Milliarden Euro weiterhin nicht auffindbar sind, kam es zu neuen Verwerfungen. Der Kurs fiel bis auf 10,80 Euro und markierte damit einen Verlust von 90 Prozent seit dem Mittwoch.

Der Bilanzskandal weitet sich scheinbar aus und muss nach dem Eingeständnis des Unternehmens, mutmaßliche Luftbuchungen in Milliardenhöhe vollzogen zu haben, weitere Konsequenzen aufzeigen. Dazu sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I heute: „Wir prüfen alle in Betracht kommenden Straftaten.“

Das Ende ist noch offen, auch für den Aktienkurs, der sich jedoch von den Tiefs im Tagesverlauf leicht erholte:

Kein Trost für Anleger, die seit längerer Zeit investiert waren.

Schauen wir zudem auf die Gewinner. Hier stach vor allem Continental mit einem Gewinn von fast 4 Prozent hervor. Die Pläne zum Stellenabbau und dem Sparprogramm kommen am Kapitalmarkt gut an. Damit soll vermieden werden, neue Kredite im Zuge der Coronakrise aufnehmen zu müssen.

Welche Wirkung dies mittelfristig erzielt, muss abgewartet werden. Anleger honorierten dies jedenfalls heute bereits. Dies zog auch andere Branchenvertreter wie die BMW-Aktien mit nach oben.

Die Übersicht der Tops und Flops sehen Sie an dieser Stelle:

Kommen wir nun wie gewohnt zum mittelfristigen Chartblick.

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Der Widerstandsbereich über 12.400 Punkten ist weiterhin im Markt präsent und hat die Marktteilnehmer heute in die Schranken verwiesen. Damit entstand keine Veränderung zum Bereich der letzten drei Handelstage:

Ein größerer Trend ist damit noch nicht beschritten worden. Hier warten die Marktteilnehmer scheinbar weiter ab, bis die entsprechenden Signale im Chart nachhaltig sind.

Wie kann man hier agieren und vor allem ist das Thema Corona bereits eingepreis und abgearbeitet? Dazu sprechen wir übrigens am Mittwoch mit André Stagge in folgendem Webinar: https://bit.ly/37HhJ7T

Kommen Sie gut in den Feierabend.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

© TRADERS´ media GmbH

Zugehörige Wertpapiere: auftakt DAX beruhigt