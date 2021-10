Zalando startet Reparaturservice in Berlin - Mehr Fokus auf Nachhaltigkeit

(Wiederholung, Ergänzt Buchstaben in Überschrift)

Berlin (Reuters) - Europas größter Online-Modehändler Zalando will die Lebensdauer von Kleidung mit Hilfe eines Reparturservice verlängern.

Das Angebot werde am 11. Oktober in Berlin starten und später auch nach Düsseldorf kommen, kündigte der Berliner Konzern am Dienstag an, der erst kürzlich in den deutschen Leitindex Dax eingezogen ist. "Viele Kunden werfen Kleidung zu früh weg. Wir wollen das ändern", sagte die zuständige Zalando-Managerin Laura Coppen der Nachrichtenagentur Reuters. Dafür könnten Kunden online Termine mit regionalen Reinigungsbetrieben, Schustern oder Schneidereien vereinbaren und zahlten dafür individuelle Preise. Dabei arbeitet Zalando mit dem britischen Technologie-Startup Save your Wardrobe zusammen.

Zalando hat sich zum Ziel gesetzt, die Kreislaufwirtschaft stärker auch in der Mode zu verankern. Bis 2023 will das Unternehmen, das inzwischen mehr als 40 Millionen Kunden zählt, rund ein Fünftel seines Bruttowarenvolumens (GMV) mit nachhaltigeren Produkten erwirtschaften. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 16 Prozent, was einem GMV von mehr als 1,7 Milliarden Euro entspricht. Im Moment besitzt mehr als jeder zehnte angebotene Artikel ein Nachhaltigkeitslabel. "Die Hälfte unser Kunden hat im vergangenen Jahr mindestens einen Artikel aus unserem Nachhaltigkeitssortiment gekauft", sagte Coppen. Um das zu unterstützen, führt Zalando eine kreislauforientierte Kollektion mit digitalem Produkt-Pass innerhalb seiner Eigenmarke ein. Per QR-Code könnten dann Informationen beispielsweise über die verwendeten Stoffe, den genauen Lieferanten und den Energieverbrauch bei der Herstellung abgerufen werden.

Erst kürzlich beteiligte sich Zalando am finnischen Startup Infinited Fiber, das aus Textilabfällen eine biologisch abbaubare Spezialfaser herstellt. Seit September vergangenen Jahres können Zalando-Kunden auch Second-Hand-Mode über die Plattform kaufen und verkaufen. Das dortige Sortiment sei seither um das Zehnfache auf inzwischen 200.000 Artikel gewachsen, sagte Coppen. Mittlerweile wird es in 13 von 23 europäischen Märkten angeboten.

Insgesamt will Zalando im laufenden Jahr rund 350 Millionen Euro investieren - vor allem in den Ausbau der Logistik. Auf Nachhaltigkeitsbemühungen, insbesondere in Kohlenstoff- und Verpackungsinitiativen, entfielen rund 50 Millionen Euro.