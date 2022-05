Chartanalyse von Lars @Erichsen lernen: Besser in Aktien & Kryptowährungen investieren? 📈

► Darum geht's im Video: Ab auf die Schulbank, liebe Community! Lars @Erichsen, auch bekannt als @Tradermacher, erklärt uns heute ganz anschaulich die Grundlagen der #Chartanalyse – diese kann neben Fundamentaldaten nämlich jede Menge Erkenntnisse liefern. Auf dem Lehrplan stehen die folgenden Fragen: Wieso sind Trendlinien in #Aktien-Charts so wichtig? Wie erkennt man, wo diese verlaufen? Und was leitet man daraus für seine Anlage in Aktien, #Bitcoin & Co. ab?



00:00 ► Wann Chartanalyse einsetzen?

05:10 ► Chartanalyse = selbst erfüllende Prophezeiung?

09:19 ► Trendlinien am Beispiel PayPal-Aktie

14:41 ► Was sind Fibonacci Retracements?

19:19 ► Aus Chartsignalen Handelsstrategie ableiten?

22:27 ► Kauf- & Verkaufssignale beim Bitcoin

31:52 ► Tesla-Aktie: Grenzen der Chartanalyse



