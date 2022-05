DAX: Fragiles Chartbild

Vor dem Hintergrund sich abschwächender Einkaufsmanagerindizes und damit verbunden einem Abschwung bei der Weltwirtschaft taumelt der Deutsche Aktienindex DAX sukzessive abwärts und begab sich zu Beginn dieser Handelswoche erneut unter das Niveau von 14.000 Punkten. Gut möglich, dass nun frische Verlaufstiefs unterhalb derer aus April anstehen könnten.

Unterstützungen findet das Leitbarometer Deutschlands an den letzten Tiefs um 13.566 Zählern, darunter erst bei 13.420 und schlussendlich rund 13.000 Punkten. Gelingt es nicht diese Supports für eine Trendwende zu nutzen, könnten sogar neuerliche Jahrestiefs auf Anleger zukommen.

Aus fundamentaler Sicht ergeben sich derzeit keine Impulse auf der Oberseite, charttechnisch müsste das Barometer mindestens über 14.600 Punkte zulegen. Nur in diesem Szenario wären weitere Zugewinn an 14.952 Punkte sowie darüber an glatt 15.000 Punkte möglich.

Japan und China fallen feiertagsbedingt heute vom Handel aus, entsprechend dünner dürfte die Handelsumsätze auch hierzulande ausfallen. Der Hauptfokus liegt ohnehin auf dem nächsten Fed-Zinsentscheid, der am Mittwoch auf der Agenda steht. Erste Wirtschaftsdaten Deutschlands stehen in wenigen Minuten mit der Erwerbstätigenzahl aus März auf der Agenda, um 9:50 Uhr steht die Arbeitslosenzahl per April im Fokus. Um 11:00 Uhr werden europaweite Arbeitsmarktdaten vorgestellt, nur wenig später folgen europaweite Erzeugerpreise aus März. Um 14:55 Uhr stehen die wöchentlichen Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche der USA an.