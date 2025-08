Börse am Morgen 01.08.2025

Der deutsche Aktienmarkt ist schwach in den Monat August gestartet. Gekappte Unternehmensprognosen führten am Freitag zu teils deutlichen Kursverlusten. Als Belastung kamen durchwachsene Geschäftszahlen der US-Techriesen Apple und Amazon sowie die Zurückhaltung der Anleger vor den am Nachmittag mit Spannung erwarteten, monatlichen US-Arbeitsmarktdaten hinzu.

Der hiesige Leitindex Dax fiel im frühen Handel um 1,5 Prozent auf 23.699 Punkte und sackte damit auf das Niveau von Anfang Juli ab.

Bayer im schwachen Dax gefragt nach Quartalszahlen

Gegen den schwachen Trend am Gesamtmarkt haben die Aktien von Bayer am Freitag nach Quartalszahlen klar zugelegt. Mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 27,66 Euro waren sie im Dax im frühen Handel der einzige Gewinner. Sie stoppten damit vorerst den jüngsten Kursrückgang seit Ende Juli.

Vor allem beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Pharma- und Agrarchemiekonzern die Erwartungen übertroffen, lobte ein Händler. Zu verdanken sei dies der Sparte CropScience. Aber auch die jüngst gute Entwicklung der Pharmasparte macht Hoffnung - und stimmt Bayer zuversichtlicher für 2025.Dass der Konzern für die schon milliardenteuren US-Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat und die verbotene Umweltchemikalie PCB noch mehr Geld auf die Seite legen muss, störte die Anleger vor dem Wochenende offensichtlich nicht.

SFC Energy stürzen ab nach überraschender Ausblicks-Senkung

Ein gekappter Ausblick reißt die Aktien von SFC Energy am Freitag in die Tiefe. Mit einem Rutsch von 30 Prozent auf etwas über 15 Euro fielen die Titel des Brennstoffzellen-Spezialisten zurück auf das Kursniveau von Anfang 2021.SFC Energy senkte wegen des anhaltend herausfordernden Marktumfeldes seine Erwartungen an das laufende Jahr deutlich - sowohl für den Umsatz als auch für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda).Anleger warfen das Handtuch.

Ein Händler sprach von einer heftigen Gewinnwarnung, die der Markt wahrscheinlich nicht erwartet habe, nachdem das Unternehmen jüngst noch wichtige Aufträge angekündigt habe. Die signifikante Gewinnwarnung habe seiner bislang positiven Einschätzung die Grundlage entzogen, schrieb Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank und stufte die Titel von "Buy" auf "Hold" ab mit einem von 33 auf 20 Euro gekappten Kursziel . (mit Material von dpa-AFX)