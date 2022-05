DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG: Hauptversammlung wählt Prof. Dr. Kampker in den Aufsichtsrat (deutsch)

IBU-tec advanced materials AG: Hauptversammlung wählt Prof. Dr. Kampker in den Aufsichtsrat

^ DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung IBU-tec advanced materials AG: Hauptversammlung wählt Prof. Dr. Kampker in den Aufsichtsrat 04.05.2022 / 16:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- IBU-tec advanced materials AG: Hauptversammlung wählt Prof. Dr. Kampker in den Aufsichtsrat Weimar, 4. Mai 2022 - Die Aktionäre der IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung einen neuen Aufsichtsrat gewählt. Erstmals gehört dem Gremium nun Prof. Dr. Achim Kampker an, Leiter des Lehrstuhls für Produktionsmanagement an der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH Aachen und Mitbegründer der StreetScooter GmbH, die für ihre vollelektrischen Postfahrzeuge bekannt ist. Die beiden Aufsichtsratsmitglieder Sandrine Cailleteau und Dr. Jens Thau wurden wiedergewählt. Bei der Hauptversammlung, die auch in diesem Jahr wieder in virtueller Form stattfand, waren insgesamt 55,54 Prozent des Aktienkapitals vertreten. Die Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Unter anderem beschloss die Hauptversammlung die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder ab dem kommenden Jahr auf vier zu erhöhen. Ulrich Weitz, CEO der IBU-tec advanced materials AG: "Ich bedanke mich bei allen vertretenen Aktionären für Ihr Vertrauen und die Zustimmung. Mein herzlicher Dank gilt insbesondere Herrn Dr. Müller für die außerordentlich vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit im Aufsichtsrat in den vergangenen Jahren. Er hat den Vorstand seit dem IPO 2017 mit Rat und Tat begleitet und maßgeblich zur starken Entwicklung von IBU-tec beigetragen. Gleichzeitig freue ich mich sehr, mit Herrn Prof. Dr. Kampker einen ausgewiesenen Experten für Elektromobilität und Batterietechnologie im Aufsichtsrat begrüßen zu können. Ich bin mir sicher, dass er mit seiner Fachkenntnis und seinem Netzwerk wesentliche Anstöße für das weitere Wachstum der Gesellschaft geben kann." Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind auf der auf der Website von IBU-tec abrufbar unter: https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung/ Die Rede des Vorstands steht als Videostream zur Ansicht unter folgendem Link bereit: https://youtu.be/w9fOy41Jnt4 Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt Investor Relations IBU-tec advanced materials AG Dr. Stefan Steck Public & Investor Relations t +49 3643 8649-51 IR@ibu-tec.de www.ibu-tec.de Finanz- und Wirtschaftspresse edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt t +49 69 905505-52 IBU-tec@edicto.de --------------------------------------------------------------------------- 04.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG Hainweg 9-10 99425 Weimar Deutschland Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0 Fax: +49 (0)3643 - 8649-30 E-Mail: mail@ibu-tec.de Internet: www.ibu-tec.de ISIN: DE000A0XYHT5 WKN: A0XYHT Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1343803 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1343803 04.05.2022 °