Original-Research: PSI Software AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: PSI Software AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software AG Unternehmen: PSI Software AG ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2022 Empfehlung: Kaufen seit: 06.05.2022 Kursziel: 42,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 06.05.2022, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner Auftragsverschiebungen belasten Ergebnisausweis im ersten Quartal 2022 Im vergangenen Geschäftsjahr 2021 erzielte die PSI Software AG deutliche Fortschritte bei der Marge. Hierbei macht sich das zunehmende Plattformgeschäft positiv bemerkbar. Das Segment Produktionsmanagement konnte dadurch die Marge bereits auf mehr als 15 Prozent ausweiten. Trotzdem rechnen wir auch im laufenden Jahr mit weiteren Verbesserungen. Auch das Segment Energiemanagement kommt im Zuge der laufenden Umstellung bei der Marge sukzessive voran. Dieser Trend sollte sich zukünftig noch beschleunigen. Das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022 brachte zwar einen Rückgang des Konzernergebnisses, den wir jedoch nur als temporär erachten. Die Verschiebung von Lizenzaufträgen brachte das Ergebnis unter Druck, dies sollte sich im zweiten Quartal jedoch wieder ausgleichen. Deutliche Wachstumsimpulse sehen wir auch in den kommenden Jahren in den Bereichen Elektrische Energie sowie Öffentlicher Personennahverkehr. Dagegen wurde das Geschäft in Russland heruntergefahren und die Mitarbeiterzahl auf die beiden verbleibenden Geschäftsführer reduziert. In diesem Rahmen lehnte das Management auch einen Neuauftrag über immerhin 4,5 Mio. Euro ab. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass PSI diese Auftragsverluste in Russland durch Orders in anderen Bereichen mehr als kompensieren kann. Darüber hinaus ist die Gesellschaft mit einem Auftragsbestand von mehr als 200 Mio. Euro hervorragend für die kommenden Monate gerüstet. Mittelfristig könnte sich durch die aktuellen Umwälzungen im Energiebereich infolge des Ukraine-Konflikts sogar zusätzliches Auftragspotenzial ergeben. Aufgrund der hervorragenden Positionierung und Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sind wir für die weitere Entwicklung der PSI Software AG unverändert positiv gestimmt. Die ungebrochen voranschreitende Digitalisierung sowie die bedeutsamen Themen Energie und Klimaschutz seien hierbei als weitere Wachstumsfelder genannt. Dabei werden einige Bereiche zudem noch durch staatliche Förderprogramme unterstützt. Trotz der derzeitigen Unsicherheiten im geopolitischen Umfeld setzte das Unternehmen seinen Investitionskurs im ersten Quartal ungebremst fort. Dabei flossen die Mittel vor allem in die Konzernplattform und den PSI App Store. Auch bei den Kunden stellt das Management eine zunehmende Rückkehr zur Normalität fest. Dementsprechend sind wir zuversichtlich, dass die Gesellschaft ihre Ziele für 2022 erreichen kann. Auf dieser Basis bekräftigen wir unser Kursziel von 42,00 Euro und erhöhen angesichts des Kursrückgangs der letzten Wochen unser Rating wieder von "Halten" auf "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24041.pdf