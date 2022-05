DGAP-Adhoc: Xlife Sciences: Erster Valuation Report bestatigt erhebliches Potential des Projektportfolios und geht im konservativsten Szenario von CHF 574 Mio. aus (deutsch)

Xlife Sciences: Erster Valuation Report bestatigt erhebliches Potential des Projektportfolios und geht im konservativsten Szenario von CHF 574 Mio. aus

^ Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Sonstiges Xlife Sciences: Erster Valuation Report bestatigt erhebliches Potential des Projektportfolios und geht im konservativsten Szenario von CHF 574 Mio. aus 09.05.2022 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Xlife Sciences AG (SIX: XLS) hat heute erstmals eine unabhangige Bewertung des Projektportfolios veroffentlicht und beabsichtigt, diesen Bericht fortan jahrlich zu publizieren. Der umfassende Valuation Report zum Stichtag 31. Dezember 2021 ermittelte eine Bandbreite der Bewertung von CHF 574 Mio. bis CHF 701 Mio. Der Mittelwert dieser Bandbreite entspricht mehr als dem Faktor 2.5 gegenuber der aktuellen Marktkapitalisierung von Xlife Sciences und unterstreicht somit das attraktive Kurs-Gewinn-Verhaltnis von ca. 4. Rund 90 Prozent des ermittelten Wertes entfallen auf die «Top 10»-Projekte, zu denen unter anderem die Projektgesellschaften Veraxa Biotech, alytas therapeutics, inflamed pharma, Quadira Biosciences und Inventum Genetics zahlen. Der Bericht hebt ausserdem die breite Risiko-Diversifikation des Portfolios hervor und zeigt den fur Investorinnen und Investoren umfassenden Zugang zum Life-Sciences-Sektor auf. Die Bewertung wurde vom unabhangigen Beratungshaus Cylad Experts durchgefuhrt und basiert hauptsachlich auf der in der Life-Sciences-Industrie typischerweise verwendeten, risikoadjustierten Barwertmethode. Die fur den Bewertungsprozess verwendeten zentralen Parameter sind somit die Kapitalkosten und die Entwicklungsrisiken der Projektgesellschaften. Drei der insgesamt 23 Projektgesellschaften fliessen dabei erst 2022 in die nachste Bewertung ein. Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, kommentiert: «Wir freuen uns, mit dem Valuation Report den Investorinnen und Investoren erstmals eine vollstandige und unabhangige Bewertung unserer Projektgesellschaften zu prasentieren. Wir sind uberzeugt, dass dieser Bericht das zukunftige, langfristige Potenzial unseres Projektportfolios fundiert aufzeigt und erlautert. 2022 haben bereits weitere Projekte wichtige Meilensteine erreicht und unterstreichen damit die Nachhaltigkeit der Einschatzung des Valuation Reports.» Der vollstandige Valuation Report steht in deutscher Sprache unter https://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen zum Download zur Verfugung, in englischer Sprache unter https://www.xlifesciences.ch/en/news-and-key-figures. Finanzkalender Ordentliche Generalversammlung 2022 20. Juni 2022 Halbjahresergebnis 2022 28. September 2022 Auskunfte fur Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin, handschin@irf-reputation.ch Auskunfte fur Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz, dennis.lennartz@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG Talacker 358001 ZürichTelefon: 0041 44 385 84 60E-Mail: info@xlifesciences.chInternet: www.xlifesciences.chISIN: CH0461929603WKN: A2PK6ZBörsen: SIX Swiss Exchange Über Xlife Sciences AG: Uber Xlife Sciences AG (SIX: XLS) Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch) Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. --------------------------------------------------------------------------- Ende der Ad-hoc-Mitteilung --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Xlife Sciences AG Talacker 35 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 385 84 60 E-Mail: info@xlifesciences.ch Internet: www.xlifesciences.ch ISIN: CH0461929603 Valorennummer: A2PK6Z Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1346479 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1346479 09.05.2022 CET/CEST °