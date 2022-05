IRW-News: Mawson Gold Ltd.: Mawson Nordic Bohrprogramm Update

IRW-PRESS: Mawson Gold Ltd.: Mawson Nordic Bohrprogramm Update

9. Mai 2022 - Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson") oder (das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) gibt den Beginn der Bohrungen auf dem Projekt Skellefteå North in Schweden sowie die Ergebnisse des Winterbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kobalt-Ressourcenprojekt Rajapalot im Norden Finnlands bekannt.

Höhepunkte:

- Beginn des ersten Bohrprogramms auf der Entdeckung Dalbacka im Projekt Skellefteå North (5 Bohrungen / 600 m).

o Die Bohrlöcher zielten unterhalb des Goldaufschlusses ab, der durch Schlitzproben mit einem Gehalt von 4,5 g/t Gold auf 3,8 m und 5,4 g/t Gold auf 1,6 m innerhalb eines 180 m langen Aufschlusses definiert wurde, der mit einer 2 km langen regionalen magnetischen Struktur zusammenfällt (Abbildung 2).

o 2.500 ha großes Explorationsgenehmigungspaket im bekannten Skellefte-Gürtel, einem modernen Goldfeld mit einer Produktion von über 6 Millionen Unzen Gold (Abbildung 1).

- Die Erkundungsbohrungen bei Rajapalot in Finnland (26 Löcher/5.317 m), die auf eine oberflächennahe Mineralisierung in der Nähe, jedoch außerhalb der Ressourcengebiete abzielen, wurden ohne wesentliche Ergebnisse abgeschlossen (Abbildung 3).

- 1 Moz AuEq Rajapalot Abgeleiteter Ressourcenkörper bleibt in der Tiefe weiterhin offen; die PEA ist im Gange (Abbildung 4).

Herr Fairhall, CEO, erklärt: "Angesichts der Tatsache, dass Skellefteå North von vier Minen flankiert wird, die mehr als 6 Millionen Unzen produziert haben, ist es bemerkenswert, dass diese Entdeckung gerade erst gemacht wurde, und wir freuen uns, dass wir nun das erste Bohrprogramm auf dem Projekt durchführen können. Wir hätten uns zwar gewünscht, dass unsere Erkundungsbohrungen in Finnland im ressourcennahen Gebiet bessere Ergebnisse liefern würden, aber alle Ressourcen sind nach wie vor offen und etwa 90 % des 18.000 ha großen Rajapalot-Länderpakets sind noch nicht durch Bohrungen erkundet worden, so dass die Explorationsmöglichkeiten in Finnland weiterhin groß sind. In der Zwischenzeit sind die Arbeiten an der PEA-Studie in vollem Gange, um den Wert unserer bereits definierten Ressource von einer Million Unzen Goldäquivalent bei Rajapalot zu ermitteln. "

Skellefteå Nord

Das Bohrgerät soll in Kürze zum Projekt Skellefteå North verlegt werden. Das Programm ist zunächst als 5-Loch-Programm geplant, um das Grundstück Dalbacka (siehe Abbildung 2) zu erproben, wo ein etwa 180 m langer, aufgeschlossener mafischer Gang in einen deformierten, pyrrhotithaltigen graphitischen Schwarzschiefer eindringt, der sich als magnetische Anomalie in östlicher und westlicher Richtung über etwa 2 km erstreckt.

Das Goldprojekt Skellefteå North besteht aus 2.500 ha zusammenhängender Claims, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden und im gut ausgestatteten Bergbaudistrikt Skellefte in Nordschweden, 40 km nordnordwestlich der Stadt Skellefteå, liegen (Abbildung 1). In einem Umkreis von 22 km um das Projekt wurden in 4 Minen über 6 Millionen Unzen produziert. Mawson hat das Recht, bis zu 85 % des Projekts zu erwerben und durch schrittweise Ausgaben und Arbeitsverpflichtungen ein Joint Venture einzugehen.

Weitere Einzelheiten zum Projekt Skellefteå North und zum Optionsabkommen von Mawson sind in der Pressemitteilung von Mawson vom 17. Januar 2022 zu finden.

Rajapalot

Neben der Konzentration auf die Erstellung einer PEA haben wir oberflächliche Anomalien im Umfeld der abgeleiteten Mineralressourcenschätzung von 1 Moz ("MRE") durch Bohrungen untersucht. Die Ziele waren nicht zusammenhängend, lagen jedoch in der Nähe der definierten Ressourcen (23 von 26 Bohrlöchern wurden innerhalb von 2 km um die MRE gebohrt, Abbildung 3). Schürfstellen, die wahrscheinlich zu neuen oberflächennahen Ressourcengebieten führen würden, wurden nicht gefunden, obwohl das Verständnis der Kontrollen der regionalen Geologie und der geophysikalischen Reaktionen der Mineralisierung erheblich verbessert wurde.

Die PEA-Ressourcen selbst bleiben offen, insbesondere bei South Palokas, wo ein Abschnitt von 30,8 m @ 5,1 g/t AuEq (3,9 g/t Au, 1.403 ppm Co) aus 553,2 m auf eine hervorragende Kontinuität und Tiefenausdehnung hinweist (Abbildung 4). Der Großteil von Mawsons 18.000 ha großen Landbesitz, der sich zu 100 % in Mawsons Besitz befindet, ist noch nicht bebohrt; ein regionales Explorationsprogramm zur Erschließung der Zielpipeline wird durchgeführt, während das PEA-Programm läuft.

Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman von Mawson Gold und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und bestätigt.

Goldäquivalent "AuEq" = Au+(Co/1005) basierend auf angenommenen Kobaltpreisen von US$ 23,07/lb und Goldpreisen von US$ 1.590/oz. Einzelheiten zu den abgeleiteten Mineralressourcen von Mawson können in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. August 2021 nachgelesen werden.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich mit seinem zu 100 % im Besitz befindlichen Flaggschiff-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland und dem Recht, sich am Goldprojekt Skellefteå North in Schweden zu beteiligen, als führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert. Mawson besitzt auch drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 Quadratkilometern in Victoria, Australien, oder ist an einem Jointventure beteiligt, und zwar über Southern Cross Gold Ltd, das derzeit an der australischen Wertpapierbörse notiert wird.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Ivan Fairhall"--

Ivan Fairhall, Direktor und CEO

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin, +1 (604) 685 9316

info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; Veränderungen auf den Weltmetallmärkten; Veränderungen auf den Aktienmärkten; die Fähigkeit, Ziele zu erreichen; dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch Ausbrüche von Viren und Infektionskrankheiten, einschließlich des neuartigen COVID-19-Virus; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Abhängigkeit von einem einzigen Vermögenswert; geplante Bohrprogramme und von den Erwartungen abweichende Ergebnisse; unerwartete geologische Bedingungen; Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden; Umgang mit Nichtregierungsorganisationen; Verzögerungen bei den Betriebsabläufen aufgrund von Genehmigungen; Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresbericht, der auf www.sedar.com. Auch wenn diese Faktoren und Annahmen von Mawson angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als vernünftig erachtet werden, kann Mawson nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.

Abbildung 1: Regionale Umgebung des Goldprojekts Skellefteå North

Abbildung 2: Boden-, Rinnen- und Aufschlussproben aus dem Prospektionsgebiet Dalbacka

Abbildung 3: Karte der Rajapalot-Konzession mit allen Diamantbohrsäulen

Abbildung 4: Abgeleitete Ressource Rajapalot 1,04 Moz AuEq (Schrägansicht)

