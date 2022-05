Der innovative, ökologisch intelligente Technologie-Pionier myenergi entscheidet sich für das MES FactoryLogix von Aegis, um die Erwartungen an schnelles, nachhaltiges Wachstum zu erfüllen

Aegis Software, ein globaler Anbieter von Manufacturing Operations Management Software (MOM/MES), gibt bekannt, dass myenergi Ltd. die MES-Plattform FactoryLogix für seinen Innovations-Komplex im Freihafen Humber Freeport, dem Zentrum für grüne Technologie in Großbritannien, ausgewählt hat.

Die Produktinnovationen von myenergi werden von der sich schnell entwickelnden Notwendigkeit bestimmt, die im Inland erzeugte grüne Energie effizient und ohne Kosten für beispielsweise das Aufladen von Elektrofahrzeugen zu nutzen.

"Wir erleben ein außerordentliches Nachfragewachstum in dieser neuen Branche, mit Erwartungen an perfekte Qualität, was eine immense positive Herausforderung darstellt. Am besten begegnen wir dieser Herausforderung mit der digitalen Transformation unserer Fertigungspraktiken, während wir gleichzeitig das Wachstum unserer Fertigungskapazitäten beschleunigen", erläutert Lee Robinson, Produktionsleiter bei myenergi, und fährt fort: "Die papierlosen Engineering-Tools und die IIoT-basierte MES-Plattform von Aegis bieten uns genau die richtigen Werkzeuge, um die Vision für unser Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben."

Durch den Einsatz der gesamten Plattform FactoryLogix, einschließlich Digital Manufacturing Engineering zur Erstellung elektronischer Arbeitsanweisungen, einer vollständig mit dem IIoT vernetzten Fertigungshalle, leanem Materiallogistikmanagement, fortschrittlichem Qualitätsmanagement und adaptiver Planung, kann myenergi die Marktchancen nutzen, die sich durch die jüngsten Energiekostensteigerungen für die Verbraucher ergeben. Diese erwarten einfach zu bedienende, sofort einsatzbereite Lösungen für die Verwaltung ihrer heimischen Energieerzeugung, insbesondere für die Nutzung mit ihren Elektrofahrzeugen.

"myenergi ist ein inspirierendes Beispiel, bei dem die Kombination aus lokaler technologischer Innovation, dem Erkennen einer unmittelbaren Marktchance und der Schaffung von Exzellenz durch eine in Großbritannien ansässige Onshore-Fertigung die nötige Agilität und Kontrolle für die Einführung und erfolgreiche Skalierung ihres Geschäfts mit sich bringt", erklärt Daniel Walls, Managing Director EMEA bei Aegis Software. "Wir freuen uns Teil der kontinuierlichen Erfolgsgeschichte von myenergi zu sein."

FactoryLogix ist eine ganzheitliche und modulare IIoT-basierte Manufacturing Operations Management-Plattform, die führende Technologie mit leicht zu konfigurierenden Modulen verbindet, damit diskrete Hersteller ihre Strategie in Bezug auf Industrie 4.0 verwirklichen können. Dabei verwaltet FactoryLogix den gesamten Lebenszyklus in der Fertigung: von der Produkteinführung bis zur Materiallogistik, über die Fertigungsausführung und das Qualitätsmanagement bis hin zu leistungsstarken Analysen und Echtzeit-Dashboards. Die lückenlose Plattform hilft Unternehmen dabei, Produkteinführungen zu beschleunigen, Prozesse zu rationalisieren, die Qualität und Traceability zu verbessern, Kosten zu senken und eine größere Transparenz für Wettbewerbsvorteile und Rentabilität zu erzielen.

Über myenergi

myenergi steht an der Spitze britischer erneuerbarer, ökologisch intelligenter Innovationen und Technologien. Der neue Innovationskomplex des Unternehmens befindet sich im Herzen des Humber Freeport, dem Zentrum grüner Technologie im Vereinigten Königreich. myenergis renommiertes Produkt zappi war das weltweit erste Solar- und Windkraft-kompatible Ladegerät für Elektroautos und hat britische Produktion wieder auf die Weltbühne zurückgebracht. Für weiterführende Informationen besuchen Sie https://myenergi.com/

Über Aegis Software

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1997, bietet Aegis Software eine umfassende und flexible lückenlose Manufacturing Execution System (MES) Plattform, die den Herstellern die Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz bringt, die sie benötigen. Aegis verfügt über Büros und Mitarbeiter in Deutschland, Großbritannien und China und es bestehen Partnerschaften zu 37 Maschinenherstellern. Aegis Software hat seit der Gründung bereits über 2.200 Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Medizin, Automobil, Militär sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie mit höchster Qualität bei der Umsetzung schneller und beständiger Innovationen geholfen und dabei gleichzeitig deren Betriebskosten gesenkt.

Wenn Sie mehr über Aegis Software erfahren möchten, dann besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens https://www.aiscorp.com/de. Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz für Ihre Fertigung.

Hinweis: FactoryLogix ist ein eingetragenes Warenzeichen von Aegis Industrial Software. Alle anderen hierin enthaltenen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

