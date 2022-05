10 % Dividendenrendite: Kauf diese Aktie & warte 3 Jahre

The Motley Fool · 11.05.2022, 11:18 Uhr

10 % Dividendenrendite von einer einzelnen Aktie? Foolishe Investoren wissen, dass es eigentlich nur einen zielführenden und sicheren Weg gibt: mit Dividendenwachstum. Wenn dann noch eine hohe Dividendenrendite dazukommt, ist das eine solide Basis.

Blicken wir heute auf eine Top-Aktie, bei der 10 % Dividendenrendite in drei Jahren möglich sein können. Die derzeitige Bewertung, das Dividendenwachstum und die operative Ausgangslage sind ein Dreiklang, der jetzt im Tech-Sell-Off diese Chance umschmeichelt.

10 % Dividendenrendite: In drei Jahren bei dieser Aktie?

Das Wichtigste vorab: Bei Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) wittere ich in drei Jahren die Möglichkeit, bis auf 10 % Dividendenrendite zu kommen. Der erste Bestandteil meiner Gleichung ist die aktuelle Dividendenrendite. Gemessen an einer Quartalsdividende von aktuell 1,75 US-Dollar und einem Aktienkurs von ca. 128 US-Dollar liegt der Wert bei 5,4 %.

Wenn wir das weiterrechnen, so reicht in drei Jahren ein durchschnittliches Dividendenwachstum von 22,8 % p. a., um dieses Ziel zu erreichen. Ein Dividendenwachstum, das Innovative Industrial Properties in den vergangenen drei Jahren geliefert hat. Teilweise sogar deutlich mehr. Aber wenn wir konservativer rechnen, haben wir immerhin noch eine Sicherheitsmarge.

Alleine zuletzt erhöhte Innovative Industrial Properties die Dividende im Quartalsvergleich um 16,7 %. Mit solchen Erhöhungen nähern wir uns allmählich der Marke von 10 %. Wobei die derzeitigen 5,4 % Dividendenrendite einen Preis besitzen: das Risiko, dass Shortseller die Aktie ins Visier genommen haben. Und eben die Befürchtung, dass sich das Wachstum verlangsamen könnte. Wohl auch auf operativer Ebene.

Warum sollte es ein solches Wachstum geben?

Die relevante Frage ist daher: Warum kann Innovative Industrial Properties auf 10 % Dividendenwachstum kommen? Als einfache Antwort können wir sagen, dass das operative Wachstum zuletzt geliefert hat. Im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres kletterten die Funds from Operations je Aktie bereinigt um 38,7 % auf 2,04 US-Dollar. Mit einem solchen Wachstum oder sogar etwas mehr als der Hälfte über die kommenden drei Jahre würden wir ein operatives Wachstum erreichen, das beim Dividendenwachstum gemäß unserer Prognose liefern kann.

Es gibt auch eine weiterführende relevante Frage: Warum sollte Innovative Industrial Properties in den nächsten drei Jahren noch so stark wachsen? Hier ist die Antwort, dass das Portfolio mit knapp über 100 Immobilien noch vergleichsweise klein ist. Solange es weitere Zukäufe gibt, erscheint diese Prognose daher möglich.

10 % Dividendenrendite sind bei Innovative Industrial Properties in drei Jahren daher möglich. Aber auch jetzt ist die Aktie mit einer Ausschüttungsrendite von 5,4 % und einem Kurs-FFO-Verhältnis von unter 20 für ihr Wachstumspotenzial nicht unattraktiv.

Der Artikel 10 % Dividendenrendite: Kauf diese Aktie & warte 3 Jahre ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2022