onvista Mahlzeit: Dax mutig vor US-Inflationsdaten - Coinbase, Bayer, Allianz und hat Elon Musk schon den nächsten Coup im Visier?

Vor den mit Spannung erwarteten amerikanischen Inflationsdaten werden die Anleger wieder etwas mutiger. Gegen Mittag liegt der deutsche Leitindex deutlich über ein Prozent im Plus. Obwohl von den Autobauern heute keine Zahlen kommen, werden sie bei den Anlegern wieder beliebter. Die Aktie von Mercedes zum Beispiel legt über 4 Prozent zu.

Continental und Eon berichten heute aus der ersten Reihe in der Dax-Familien und beide Aktien liegen im Plus. Groß ist die Erleichterung bei der Allianz. Eigentlich hätte der Versicherungskonzern erst morgen seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Aber der Dax-Konzern wollte seine Anleger wohl nicht noch länger auf die Folter spannen. Schließlich wurden die immer nervöser, weil sie nicht wussten, wie hoch die endgültigen Kosten für einen Rechtsstreit in den USA sind und ob er Auswirkungen auf die Dividende hat.

In den USA gilt weiterhin das Motto: Wer nicht liefert, der wird gnadenlos bestraft. Erfahren haben die jetzt Peloton und Coinbase. Beide Aktien haben nach ihren Zahlen einen schweren Stand bei den Anlegern.

Das hätte man auch bei Nel vermuten können. Allerdings ist die Aktie nach einem deutlichen vorbörslichen Verlust ins Plus gedreht. Die Zahlen zeigen das gewohnte Bild, wie wir es schon bei einigen Wasserstoff-Titel jetzt gesehen haben. Zudem hat Nel noch die Erwartungen der Analysten nicht getroffen. Eigentlich keine guten Voraussetzungen für steigende Kurse.

