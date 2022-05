Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^ Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG Unternehmen: Schloss Wachenheim AG ISIN: DE0007229007 Anlass der Studie: Q3 2021/22 Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 17.05.2022 Kursziel: EUR25,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 27,00 auf EUR 25,00. Zusammenfassung: In Q3 21/22 blieben Umsatz und Absatz mit EUR70,9 Mio. (FBe: EUR74,6 Mio.; Q3 20/21: EUR71,1 Mio.) bzw. 43,2 Mio. Flaschen (Q3 20/21: 43,4 Mio. Flaschen) nahezu unverändert, während das EBIT bei EUR-0,1 Mio. (FBe: EUR0,3 Mio.; Q3 20/21: EUR1,2 Mio.) lag. Die Ergebnisse lagen unter unserer Prognose, vor allem wegen eines 8,7 %igen Volumenrückgangs in Ostmitteleuropa. Dies ist zum Teil auf ein sehr starkes Vergleichsquartal zurückzuführen, aber auch auf die nachlassende Kaufkraft der Verbraucher angesichts der sich beschleunigenden Inflation. Das Ausmaß und die Dauer der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und weiterer Probleme in der Lieferkette auf die Inflation und die Käufe der Verbraucher von Schloss Wachenheim-Produkten sind schwer abzuschätzen. Wir stellen jedoch fest, dass das Management die Prognose für das Gesamtjahr 2021/22 für das EBIT und den Nettogewinn vor Minderheiten in Höhe von EUR26 bis EUR28 Mio. bzw. EUR18,5 bis EUR20,5 Mio. beibehalten hat. Diese Zahlen wurden im Februar bei der Vorlage der Q2 21/22-Ergebnisse von zuvor EUR24,0 Mio. bis EUR26 Mio. bzw. EUR17,0 Mio. bis EUR19,0 Mio. nach oben korrigiert. Wir haben unsere Prognosen sowohl für 2021/22 (bei Beibehaltung der Managementprognose) als auch für 2022/23 gesenkt, sind jedoch der Ansicht, dass die Aktie im Verhältnis zu den mittelfristigen Erholungsaussichten unterbewertet ist. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch das Kursziel auf EUR25,00 (zuvor: EUR27,00). First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 27.00 to EUR 25.00. Abstract: Q3 21/22 sales and volume were nearly flat at EUR70.9m (FBe: EUR74.6m; Q3 20/21: EUR71.1m) and 43.2m bottles (Q3 20/21:43.4m bottles) respectively, while EBIT came in at EUR-0.1m (FBe: EUR0.3m; Q3 20/21: EUR1.2m). The results were below our forecast mainly because of an 8.7% fall in volume in East Central Europe. This was occasioned mainly by a very strong comparator quarter, but also by deteriorating consumer sentiment. The extent and duration of the impact of the war in Ukraine and wider supply chain issues on inflation and consumers' purchases of Schloss Wachenheim products are hard to gauge. However, we note that management has maintained full-year 2021/22 guidance for EBIT and net profit before minorities of EUR26m-EUR28m and EUR18.5m-EUR20.5m respectively. These figures were revised up in February at the time of the Q2 21/22 results from previous numbers of EUR24m-EUR26m and EUR17.0m-EUR19.0m respectively. We have trimmed our forecasts for both 2021/22 (while remaining within management guidance) and 2022/23, but believe the share is undervalued relative to medium term recovery prospects. We maintain our Buy recommendation but lower the price target to EUR25.00 (previously: EUR27.00). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24211.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °