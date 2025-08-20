IRW-News: High Tide Inc.: High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Saskatchewan und Ontario

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Saskatchewan und Ontario

CALGARY, AB, 20. August 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen - hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen zwei neue Canna Cabana-Standorte eröffnen wird: einen in Saskatoon (Saskatchewan) und einen in Lasalle (Ontario). Mit diesen Eröffnungen verfügt High Tide nun über insgesamt 205 Canna Cabana-Läden in Kanada, davon 13 in der Provinz Saskatchewan und 84 in der Provinz Ontario.

Die Eröffnung von zwei neuen Canna Cabana-Läden in Saskatchewan und Ontario ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung unseres Ziels, hochwertiges Cannabis für Kanadier zugänglicher und erschwinglicher zu machen. Da sich noch viele weitere Geschäfte in der Planung befinden, bin ich nach wie vor zuversichtlich, dass wir das obere Ende unserer Zielvorgabe für 2025 erreichen werden. Außerhalb Kanadas könnte unser Markteintritt in Deutschland und eine mögliche Reform in den USA die Türen für noch größere Chancen öffnen, wodurch sich High Tide zu einer globalen Wachstums-Story im Cannabisbereich entwickeln könnte, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

STANDORT IN SASKATOON, SK

Das neue Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis des Unternehmens mit der Adresse 415 Circle Drive East in Saskatoon (Saskatchewan) hat am 18. August 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen.

Dieser neue Standort, der sich an der Nordseite direkt an der Ausfahrt von Highway 11 befindet, bietet hervorragende Sichtbarkeit entlang einer wichtigen Verkehrsader mit wenigen Mitbewerbern in der Nähe. Die Umgebung verzeichnet ein starkes Bevölkerungswachstum und weist ein junges demografisches Profil auf, das vom innovativen Discount-Cannabismodell von Canna Cabana profitieren wird. Der Laden ist dank stark frequentierter Geschäfte in nächster Nähe, einschließlich Schnellbedienungsrestaurants, Einzelhandelsketten und lokalen Lebensmittelgeschäften, bestens aufgestellt, um einen unterversorgten und wachstumsstarken Markt zu bedienen.

STANDORT IN LASALLE, ON

Das neue Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis des Unternehmens mit der Adresse 2055 Sandwich Parkway West in Lasalle (Ontario) wird am 25. August 2025 eröffnen.

Der neue Standort ist zentral in einem neuen Entwicklungsgebiet mit Supermärkten, Einzelhandelsketten, Schnellbedienungsrestaurants und neuen Wohnanlagen sowie mehr als 24.000 Anwohnern in fünf Autominuten bzw. nahezu 90.000 in zehn Autominuten Entfernung angesiedelt. Die Wettbewerbssituation in der Umgebung ist sehr überschaubar, und mit dieser Neueröffnung positioniert sich High Tide als erster Cannabiseinzelhändler in dem neuesten Einkaufszentrum in diesem Gebiet.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 205 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

