Verkauf von zwei Liegenschaftenportfolios – erhebliche Reduktion des LTV

Verkaufter Sollmietertrag von CHF 8.7 Mio. für brutto CHF 319 Mio.

Sieben Wohnliegenschaften in Genf

Drei Wohnliegenschaften in der Waadt Im Rahmen der laufenden Portfoliooptimierung hat Investis Verträge zum Verkauf von zehn Wohnliegenschaften zum Preis von CHF 319 Mio. brutto unterzeichnet. Der Sollmietertrag dieser Liegenschaften beläuft sich aktuell auf CHF 8.7 Mio. Sieben Liegenschaften liegen im Kanton Genf, drei im Kanton Waadt. Der Vollzug der Verkäufe erfolgt in mehreren Etappen aufgrund mehrerer Käufer und bestehender gesetzlicher Vorkaufsrechte. Mit diesem Verkauf kann die Investis Gruppe ihre Finanzverbindlichkeiten deutlich reduzieren und somit den LTV entsprechend senken. Die Finanzverbindlichkeiten der Gruppe beliefen sich per 31.12.2021 auf CHF 649 Mio.; der LTV betrug 37%. Der Verkaufsgewinn vor Steuern aus diesen Transaktionen beläuft sich voraussichtlich auf rund CHF 57 Mio. und wird somit das Jahresergebnis 2022 entsprechend positiv beeinflussen. «Der Erlös aus dem aktuellen Verkauf schafft weitere Flexibilität, um Opportunitäten im Markt wahrzunehmen. Die Attraktivität des Wohnimmobilienmarktes in der Genferseeregion ist ungebrochen und bleibt unser Investmentfokus», unterstreicht Stéphane Bonvin.

