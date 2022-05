2 Top-Aktien, die ich im Dip kaufe

Top-Aktien im Dip nachzukaufen kann die eigene Rendite erhöhen. Foolishe Investoren wissen schließlich, dass nicht immer eine gut gestiegene Aktie die beste Wahl ist, sondern oftmals eine, die preiswert ist. Die Rendite ist schließlich von der Bewertung und dem operativen Erfolg für einen gewissen Preis abhängig.

Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) und Medical Properties (WKN: A0ETK5) sind jedenfalls die zwei Top-Aktien, die im aktuellen Dip ein weiteres Mal im Depot landen. Blicken wir auf die Chancen, die sie jetzt verkörpern.

Berkshire Hathaway: Top-Aktie im Dip ein Kauf

Berkshire Hathaway ist eine Top-Aktie, die für mich im Dip eigentlich immer ein Kauf ist. Zumindest, wenn die fundamentale Bewertung in sich stimmig erscheint. Gegenwärtig hat die Aktie von zuvor 326 Euro auf momentan 298 Euro korrigiert. Das entspricht einem Minus von ca. 9 %, was nicht wenig ist, aber eben auch nicht wirklich die Welt.

Trotzdem ist die Aktie von Berkshire Hathaway langfristig quasi so etwas wie ein Garant auf solide Renditen. Zwar zweifeln einige Investoren, was nach Warren Buffett und Charlie Munger passiert. Aber im Endeffekt haben die beiden Starinvestoren ein Portfolio kreiert, das aus zeitlosen, qualitativen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und börsennotierten Aktien besteht. Das wiederum ist ein Mix, der mit soliden Gewinnen, freien Cashflows und langfristigen Wertsteigerungen Rendite verspricht

Eine Top-Aktie, die im Dip ein Kauf ist, ist Berkshire Hathaway ebenfalls aufgrund des Preises. Derzeit ist die Aktie mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von ca. 1,4 bewertet, was unterhalb der für Warren Buffett magischen Aktienrückkaufsgrenze von 1,5 liegt. Das heißt, dass für den Starinvestor dieses Bewertungsmaß selbst ein solides, langfristiges Renditepotenzial zu versprechen scheint.

Medical Properties: Hohe, starke Dividende!

Medical Properties wiederum ist eine Top-Aktie, die eine starke Dividende verspricht. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust liegt year-to-date um ca. 15 % im Minus. Das ist ein Dip, der ebenfalls kaufenswert sein kann. Blicken wir auf die Chance, aber auch mögliche fundamentale Probleme.

Bei einem Aktienkurs von 18,47 US-Dollar liegt die Dividendenrendite jedenfalls bei über 6 %, was historisch preiswert erscheint. Auch das Kurs-FFO-Verhältnis ist mit einem Wert von unter 10 sehr günstig. Für einen REIT, der eigentlich moderat wächst, ist das wirklich ein attraktiver Discount. Auch die Dividende ist zuletzt jährlich erhöht worden, die Funds from Operations je Aktie wuchsen sogar mindestens im höheren einstelligen Prozentbereich.

Wo ist also das Problem dieser moderat wachsenden Top-Aktie mit der starken Dividende und einem Ausschüttungsverhältnis von in etwa 60 %? Die einfache Antwort: Die Investoren trauen der Verschuldung in Zeiten steigender Zinsen nicht. Außerdem haben Shortseller die Aktie ins Visier genommen. Blicken wir jedoch auf die Dividende, das moderate Wachstum und selbst die Verschuldung mit dem eher konservativen Ausschüttungsverhältnis, so bin ich überzeugt: Die Sorgen scheinen bei diesem Bewertungsmaß leicht übertrieben.

Der Artikel 2 Top-Aktien, die ich im Dip kaufe ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway und Medical Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022