DAX: Bislang in einer Konsolidierung

Der Deutsche Aktienindex DAX hat einen vergleichsweise guten Wochenstart erwischt und konnte sich im Dienstagshandel direkt an den 50-Tage-Durchschnitt sowie den seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend herantasten. Ein nachhaltiger Ausbruch blieb bislang aus, allerdings könnte ein Versuch noch in dieser Woche durchaus unternommen werden.

Fundamental allerdings kann noch keine Entspannung verzeichnet werden, was einen nachhaltigen Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend klar befeuern würde. Da die Börsen allerdings in die Zukunft blicken, könnten sich Investoren auf ein derartiges Szenario bereits vorbereiten. Demgegenüber steht aber eine baldige Zinserhöhung im Euroraum, angepeilt wird Mitte des Sommers.

Technisch müsste der DAX für ein kurzfristiges Kaufsignal mit Zielen bei 14.550 und darüber 14.818 Punkten mindestens über das Niveau von 14.250 Punkten ausbrechen. Zur Bestätigung wäre noch eine zweite Tageskerze über dieser Hürde wünschenswert.

In einer Abwärtsvariante könnte unterhalb von 14.000 Zählern erneut der Bereich um 13.795 Punkten angesteuert werden, darunter die markante Supportzone der letzten Tage um 13.600 Punkten. Gelingt es an dieser Stelle für keine nachhaltige Stabilisierung zu sorgen, würden sogar Abwärtsrisiken zurück auf die Jahrestiefs bei 12.438 Punkten entstehen.

In der Nacht zum Mittwoch hat Japan sein vorläufiges BIP Q1 veröffentlicht, in den frühen Morgenstunden Zahlen zur Industrieproduktion aus März (endgültig). Hauptfokus dürfte auf dem verarbeitenden Gewerbe Deutschlands (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) per März um 8:00 Uhr liegen. Die EZB stellt um 10:00 Uhr den Finanzstabilitätsbericht vor, eine Stunde später werden europaweite Verbraucherpreise per April (endgültig) vorgestellt. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit ersten Zahlen zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, um 14:30 Uhr stehen Baubeginne per April (annualisiert) auf der Agenda.