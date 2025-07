Börse am Morgen 18.07.2025

(dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Ende einer anfangs turbulenten Woche zuversichtlich geblieben. Der Dax stieg am Freitag im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 24.436 Punkte. Für den MDax ging es um 0,2 Prozent auf 31.085 Punkte nach oben und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ähnlich zu.

Nachdem der Dax die wichtige technische Marke von 24.000 Punkten in der laufenden Woche verteidigen konnte, läuft er nun weiter auf seinen rund eine Woche alten Rekord von 24.639 Punkten zu. Zu Wochenbeginn hatte der Handelsstreit zwischen den USA und der EU die Aktienmärkte belastet, nachdem US-Präsident Donald Trump der EU mit hohen Einfuhrzöllen gedroht hatte. Mittlerweile hat bei den Investoren aber ein gewisser Gewöhnungseffekt Einzug gehalten. Anleger setzen weiter auf Verhandlungslösungen. Sollte allerdings keine Einigung gefunden werden, könnte es turbulent werden an der Börse.

Chipwerte profitieren von Export-Lockerung

Für Rückenwind sorgten im Wochenverlauf auch eine Lockerung der US-Auflagen für Halbleiterexporte nach China sowie Geschäftszahlen des weltgrößten Chipauftragsfertigers TSMC. Die hohe Nachfrage nach Hochleistungs-Computer-Chips im Zusammenhang mit dem Megatrend Künstliche Intelligenz lässt die Gewinne des Konzerns weiter sprudeln. Das trieb auch hierzulande die Aktien von Halbleiterunternehmen und Branchenausrüstern, wie etwa Infineon, Aixtron und Kontron an.

Schwache Quartalszahlen: Salzgitter rutscht ab

Nach der Senkung der Jahresziele durch Salzgitter weitet sich der jüngste Kursrückschlag der Aktien des Stahlkonzerns am Freitag deutlich aus. Die Aktie verlor am Morgen fast ein Fünftel ihres Wertes auf 21,58 Euro.

Der Stahlkonzern musste infolge eines schwachen zweiten Quartals die Prognosen für das Gesamtjahr senken. Auch in der zweiten Jahreshälfte sei noch keine spürbare Markterholung zu erwarten, hieß es vom Unternehmen.