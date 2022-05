DAX: Strike Nr. 7

Bereits zum siebten Mal ist der Deutsche Aktienindex DAX an der markanten Hürde um den EMA 50 sowie seinen seit Jahresanfang andauernden Abwärtstrend mit einem Ausbruch gescheitert und zur Unterseite abgedreht. Die letzte Aufwärtsbewegung ausgehend von den Vorwochentiefs präsentiert sich entsprechend nur dreiwellig, es könnten neuerliche Monatstiefs auf Anleger zu kommen.

Die herben Verluste haben beim DAX vergleichsweise spät eingesetzt, erst mit Beginn der US-Börsen bröckelten die Kurse und unterschritten im nachbörslichen Handel sogar das Niveau von rund 14.000 Punkten. Damit wächst die unmittelbare Gefahr neuerlicher Wochentiefs, unterhalb von 13.986 Zählern würden vorläufig Abschläge auf 13.795 Punkte drohen, darunter auf das markante Unterstützungsniveau um 13.600 Punkten. Unterhalb der Vorwochentiefs von 13.380 Punkten könnte der Bereich um glatt 13.000 Punkten in den Fokus rücken.

Aussagekräftige Long-Signale sind derzeit nicht zu erkennen, würden aber auch erst mit einem Niveau von mindestens 14.250 Punkten einhergehen. In diesem Szenario wären dann Zugewinne an die nächste Barriere um 14.550 Punkten denkbar, darüber in den Bereich der einstigen Seitwärtsspanne von 14.818 Zählern.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Maschinenaufträgen (Kernrate) per März und dem Handelsbilanzsaldo aus April (saisonbereinigt) vorgelegt. Um 10:00 Uhr steht das EZB-Leistungsbilanzsaldo per März (saisonbereinigt) auf der Agenda, um 13:30 Uhr folgt das Protokoll der letzten EZB-Sitzung. Standesgemäß stoßen die USA ab 14:30 Uhr mit dem Philadelphia-Fed-Index aus Mai dazu, zeitgleich werden Erstanträge sowie fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche gemeldet. Darüber hinaus interessant dürften die zu heute anstehenden Quartalszahlen der Handelsbank Lang & Schwarz werden.