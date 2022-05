DGAP-News: UniDevice AG: Geschäftsbericht 2021 - Einladung zur Hauptversammlung am 05.07.2022 (deutsch)

UniDevice AG: Geschäftsbericht 2021 - Einladung zur Hauptversammlung am 05.07.2022

^ DGAP-News: UniDevice AG / Schlagwort(e): Dividende/Jahresbericht UniDevice AG: Geschäftsbericht 2021 - Einladung zur Hauptversammlung am 05.07.2022 (News mit Zusatzmaterial) 20.05.2022 / 12:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Investor News, 22.05.2021 UniDevice AG Mittelstraße 7 12529 Schönefeld Tel.: (030) 55 57 25 78 info@unidevice.de Einladung zur Hauptversammlung am 05.07.2022 Dividendenvorschlag 7 Cent je Aktie Schönefeld, den 22.05.2021 - Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3) gibt bekannt, dass die Einladung zur Hauptversammlung am 05.07.2022 in einen Dividendenvorschlag von 7 Cent je Aktie beinhaltet (Vorjahr: 12 Cent je Aktie). Der Geschäftsbericht 2021 wurde auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht. Das internationale B2B-Brokerage für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung litt im Jahr 2021 unter den pandemiebedingten Lieferkettenstörungen. Der Umsatz sank um 14% von 404,8 auf 348,0 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss ging um 51% zurück, von 3,5 auf 1,7 Mio. Euro. Im ersten Quartal 2022 bestanden weiterhin erhebliche Lieferkettenstörungen. Im Ergebnis wurde das erste Quartal 2022 mit einem Verlust abgeschlossen. Die Abwertung des EUR gegenüber dem USD führte im Monat April 2022 zu einem guten Handelsergebnis durch erhebliche Warenverkäufe in USD. "Wir streben in dieser gesamtwirtschaftlichen Lage an, im Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn von mehr als 2.0 Mio. Euro zu erreichen", so Dr. Christian Pahl (CEO). Über die UniDevice AG Die UniDevice AG (DE000A11QLU3) ist mit der PPA International AG, ein internationaler B2B Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung, in der Kommunikationstechnik tätig. In diesem Markt hat sich das Unternehmen mit Sitz in Berlin als erster in Deutschland auf die Optimierung der Lieferkette der Kunden spezialisiert. Zu den Kunden gehören Mobilfunkdienstleister sowie Groß- und Einzelhändler. Risiken sind wegen des schnellen Lagerumschlags und Sofortzahlung der Kunden wesentlich niedriger als bei einem Großhändler. Das Unternehmen ist seit März 2018 börsennotiert und seit Dezember 2019 mit einer Anleihe (DE000A254PV7) am Kapitalmarkt vertreten. --------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=21911da5ac14d9c2ca8d0a52954a5886 Dateibeschreibung: UniDevice AG: Geschäftsbericht 2021 - Einladung zur Hauptversammlung am 05.07.2022 --------------------------------------------------------------------------- 20.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: UniDevice AG Mittelstrasse 7 12529 Schönefeld Deutschland Telefon: 030 63415600 E-Mail: info@unidevice.de Internet: www.unidevice.de ISIN: DE000A11QLU3 WKN: A11QLU Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München EQS News ID: 1357979 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1357979 20.05.2022 °