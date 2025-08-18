EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.08.2025 / 11:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Rachel
|Nachname(n):
|Jacobs
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Springer Nature AG & Co. KGaA
b) LEI
|549300UMNC43HQB3JA96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000SPG1003
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|21,5982325 EUR
|117.926,35 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|21,5982 EUR
|117.926,3500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|14.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XFRA
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Springer Nature AG & Co. KGaA
|Heidelberger Platz 3
|14197 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.springernature.com
