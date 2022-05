DGAP-News: Veganz Group AG: Einladung zur Telefonkonferenz der Veganz Group AG (deutsch)

Veganz Group AG: Einladung zur Telefonkonferenz der Veganz Group AG ^ DGAP-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Quartals-/Zwischenmitteilung Veganz Group AG: Einladung zur Telefonkonferenz der Veganz Group AG 23.05.2022 / 13:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Einladung zur Telefonkonferenz der Veganz Group AG Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 sowie der Quartalsmitteilung Q1 2022 (Berlin, 23. Mai 2022) Jan Bredack (Gründer und CEO) und Alexandra Vázquez Bea (CFO) laden alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten zu einer Telefonkonferenz inklusive Webcast anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 sowie der Quartalsmitteilung zum Q1 2022 am Dienstag, 31. Mai 2022, um 10:00 Uhr ein. Um teilzunehmen, wählen Sie bitte rechtzeitig vor Beginn der Konferenz die Telefonnummer: Deutschland: +49 (0)69 2017 44220 Vereinigtes Königreich: +44 (0)20 3009 2470 Bestätigungs-Code: 10667637# Den Webcast für die Telefonkonferenz finden Sie unter: https://www.webcast-eqs.com/veganz20220531/no-audio Sollten Sie der Konferenz ausschließlich als Zuhörer folgen wollen, finden Sie sowohl den Audio Live-Webcast als auch die Präsentation zum Download unter folgendem Link: https://ir.veganz.de/publikationen/ Im Laufe des Berichtstages haben Sie zudem die Möglichkeit, ein mit der Präsentation synchronisiertes Audio-Replay unter dem nachstehenden Link abzurufen: https://ir.veganz.de/publikationen/ Die Konferenzsprache ist Englisch. Kontakt: Veganz Group AG Vanina Hoffmann Head of Investor Relations T: +49 (0)170 6837016 vanina.hoffmann@veganz.de --------------------------------------------------------------------------- 23.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Veganz Group AG Warschauer Straße 32 10243 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2936378 0 Fax: +49 (0)30 2936378 20 E-Mail: info@veganz.de Internet: https://veganz.de/ ISIN: DE000A3E5ED2 WKN: A3E5ED Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1359039 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1359039 23.05.2022 °