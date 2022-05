DAX, NASDAQ und Bitcoin: Kursrutsch und (k)ein Ende in Sicht? | Börse Stuttgart | Charttechnik

Charts zu den Werten im Artikel Bitcoin (BTC/USD)

DAX Kursindex

DAX

NASDAQ Inc

► Traden wie ein Profi 📈 Teste unseren kostenlosen Trading Desk: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/tools/trading-desk/?utm_source=YouTube&utm_medium=social&utm_campaign=Trading-Desk&utm_content=Video



► Darum geht's im Video: Turbulente Zeiten an den Finanzmärkten! Der deutsche Aktienindex DAX hat viele Punkte eingebüßt, noch deutlicher hingegen war die Abwärtsbewegung an der NASDAQ. Wieviel Porzellan wurde tatsächlich zerschlagen, ist schon ein Boden gefunden oder sollten Anleger lieber noch abwarten? Aktuelle Einschätzungen von Martin Utschneider, Leiter technische Analyse bei Donner & Reuschel, am Rande der Finanzmesse Invest.



► 0:00 Chart-Check DAX

► 1:16 NASDAQ - Ausverkauf und (k)ein Ende in Sicht?

► 1:48 Bitcoin - diese Marken sind jetzt spannend!

► 3:00 Charttechnik - ein Buch mit sieben Siegeln?

► 4:50 Charttechnik oder Fundamentalanalyse - die Mischung machts

► 5:55 Donner & Reuschel - willkommen in Stuttgart



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:



📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/