DGAP-News: FUCHS verstärkt E-Mobility-Business und steigt in Batteriemarkt ein (deutsch)

FUCHS verstärkt E-Mobility-Business und steigt in Batteriemarkt ein ^ DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung FUCHS verstärkt E-Mobility-Business und steigt in Batteriemarkt ein 25.05.2022 / 10:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe übernimmt 28 Prozent der Anteile der E-Lyte Innovations GmbH. Das junge Unternehmen entwickelt und produziert zukunftsweisende Flüssig-Elektrolyte für hochleistungsfähige Batterien im industriellen und im automotiven Bereich. "Damit setzen wir den Fuß auf für uns neues Terrain außerhalb der klassischen Einsatzgebiete für Schmierstoffe. Die Welt ändert sich rasant, und wir wollen nicht nur Schritt halten, sondern der Zukunft aktiv begegnen: mit dem Einstieg in einen sehr spannenden, global stark wachsenden Markt mit erheblichem Geschäftspotenzial", begründet Vorstandsvorsitzender Stefan Fuchs die jüngste Beteiligung. Mit FUCHS2025 startete der Konzern 2019 ein Strategieprogramm, mit dem man in den kommenden Jahren die Chancen der Megatrends Digitalisierung, Nachhaltigkeit und E-Mobilität nutzen will. Darauf zahlt die neue Beteiligung ein. Mit ihr steigt FUCHS in den schnell wachsenden Markt für Elektrolyte ein, die als wesentlicher Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien unter anderem für die E-Mobilität insbesondere in und aus Europa zunehmend an Bedeutung gewinnen. Insgesamt investiert FUCHS rund 8 Mio EUR in das neue Tätigkeitsfeld. Der Anteilskaufvertrag eröffnet auch die Möglichkeit, sukzessiv weitere Anteile zu erwerben. "Auch wenn dieser Markt für uns Neuland ist, kennen wir uns bei FUCHS bestens damit aus, weltweit maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Kundenanforderungen und unterschiedlichste Anwendungen von Funktionsflüssigkeiten anzubieten", so der CEO. Gemeinsam sei den neuen Partnern, dass sie nicht den Massenmarkt bedienen, sondern sich auf aussichtsreiche Hochleistungs-Anwendungen konzentrieren. Die Beteiligung ist ein bedeutender Schritt und erweitert die Kompetenzen im Bereich der E-Mobilität. Bereits im Jahr 2020 hat der Konzern mit FUCHS BluEV sein Portfolio mit einer dedizierten Produktlinie für neueste E-Mobilitätsanwendungen ergänzt. Und auch die E-Lyte-Produkttechnologie fokussiert sich auf spezifische Anforderungen und setzt auf besondere Leistungsmerkmale, wie beispielsweise schnellere Ladezeiten von Batterien. Diese sind nicht nur bei Elektroautos von großer Bedeutung, sondern auch für viele andere zukunftsträchtige Bereiche wie Drohnen, Medizintechnik, Hoch- und Tieftemperaturanwendungen oder für die Luft- und Raumfahrt interessant. "Einen universellen Elektrolyten für Batterien gibt es heute nicht mehr und die Differenzierung nimmt immer stärker zu. Die sich rasant entwickelnden Batterietechnologien in den unterschiedlichsten Anwendungen lässt die Nachfrage nach maßgeschneiderten Elektrolytrezepturen und immer größeren Produktionsvolumina quasi explodieren. Um dem gerecht zu werden, benötigen wir eine lokale Lieferkette. Nicht zuletzt da der Elektrolyt aufgrund seiner begrenzten Haltbarkeit keine langen Lieferzeiten und Lagerzeiten zulässt", so Dr. Ralf Wagner, geschäftsführender Gesellschafter der E-Lyte Innovations GmbH. Gemeinsam wird im nächsten Schritt am FUCHS-Standort in Kaiserslautern die notwendige Fertigungsinfrastruktur geschaffen, um die Industrialisierung, Skalierung und das weitere Wachstum zu ermöglichen. Investiert wird insbesondere in die Produktionsanlagen und die Laborausstattung. Die Produktion soll im Sommer 2023 starten. Dritter Partner des Joint-Ventures ist die deutsche Customcells Holding GmbH, ein international führendes Unternehmen in der Entwicklung von speziellen, hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Batteriezellen. Mannheim, 25. Mai 2022 FUCHS PETROLUB SE Public Relations Einsteinstraße 11 68169 Mannheim Tel. +49 621 3802-1104 tina.vogel@fuchs.com www.fuchs.com/gruppe Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen: Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/ Über FUCHS 1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Über E-Lyte Innovations Die E-Lyte Innovations Gmbh, mit Sitz in Münster, entwickelt und produziert in Deutschland zukunftsweisende Elektrolyte für moderne Energiespeichertechnologien mit Fokus auf spezifischen Anforderungen. Das Unternehmen wurde 2019 als Start-up aus dem Batterieforschungszentrum MEET der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster ausgegründet und wird durch das Pre-Seed-Programm EXIST Forschungstransfer gefördert, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und dem Europäischen Sozialfonds finanziert wird. Aktuell zählt das Team zwölf Köpfe. Über CUSTOMCELLS CUSTOMCELLS ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Serienfertigung modernster Lithium-Ionen-Batteriezellen. Auf der Basis flexibler Fertigungskonzepte und modernster Forschungs- und Produktionsanlagen entwickelt und produziert CUSTOMCELLS High-Tech-Lösungen im Bereich Elektroden, Elektrolyten, Batteriezellen und Batteriemodule - maßgeschneidert auf das jeweilige Anforderungsprofil seiner Kunden. Das Kundenspektrum umfasst eine Vielzahl von Branchen - mit Schwerpunkten in den Bereichen Automotive, Marine, Öl & Gas und zukünftig Aviation. Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=af7683e37279a4811c5b46de3cbc45ae

Bildtitel: Bei der Vertragsunterzeichnung (von links): Dr. Stephan Röser (Leiter Produktion E-Lyte Innovations GmbH), Kay-Peter Wagner (Geschäftsführer FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH), Torge Thönnessen (Geschäftsführer Customcells Holding GmbH), Stefan Knapp (Vorsitzender der Geschäftsführung FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH), Dr. Ralf Wagner (Geschäftsführer E-Lyte Innovations GmbH), Dr. Kolja Beltrop (Leiter Forschung & Entwicklung E-Lyte Innovations GmbH)