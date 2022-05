DGAP-News: Hapag-Lloyd Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hapag-Lloyd Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu



25.05.2022 / 14:29

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hapag-Lloyd Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu - Dividendenzahlung in Höhe von 35 Euro je Aktie beschlossen - Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 entlastet - Dr. Andreas Rittstieg folgt auf Nicola Gehrt in den Aufsichtsrat - Vier Vertreter der Anteilseigner erneut in den Aufsichtsrat gewählt Die Aktionäre der Hapag-Lloyd AG haben heute auf der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten, die zur Abstimmung gestellt wurden, mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt. Beschlossen wurde unter anderem die Verwendung des Bilanzgewinns und damit die Ausschüttung einer Dividende in Höhe 35 Euro je Aktie. „Wir blicken auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr zurück: Wir haben massiv investiert, unsere Finanz- und Vermögenslage deutlich gestärkt und ein Rekordergebnis erzielt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass unsere Aktionäre erneut von einer Dividende profitieren können“, sagte Rolf Habben Jansen, Vorstandsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG und ergänzte: „Zugleich sind wir sehr gut in das laufende Jahr gestartet und rechnen auch für das Geschäftsjahr 2022 mit deutlich steigenden Ergebnissen.“ Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag zu, Dr. Andreas Rittstieg als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Der promovierte Jurist war Mitglied des Vorstands der Holding der Hubert Burda Media Gruppe und als Partner und Anwalt in führenden Kanzleien in Hamburg, Los Angeles und Tokio tätig sowie schon bis zum Jahr 2014 Mitglied des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG. Er folgt auf Nicola Gehrt, die ihr Amt mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Mai niedergelegt hat. Weiterhin wurde beschlossen, Turqi Abdulrahman A. Alnowaiser, Scheich Ali bin Jassim Al-Thani, Oscar Eduardo Hasbún Martínez und José Francisco Pérez Mackenna erneut in den Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG zu wählen. „Ich freue mich sehr, denn alle wiedergewählten Vertreter der Anteilseigner sind bestens mit der Gesellschaft vertraut. Dadurch werden wir nahtlos an die sehr konstruktive Zusammenarbeit der letzten Jahre anknüpfen können. Ich danke zudem Frau Nicola Gehrt, dass sie den Aufsichtsrat fast sechs Jahre lang tatkräftig unterstützt hat. Zugleich freue ich mich auf die erneute Zusammenarbeit mit ihrem Nachfolger Herrn Dr. Andreas Rittstieg, den ich sehr herzlich im Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG begrüße“, sagte Michael Behrendt, Aufsichtsratsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG. Nach dem starken Jahresauftakt der Hapag-Lloyd AG wird auch das zweite Quartal über den bisherigen Erwartungen liegen. Ab der zweiten Jahreshälfte sollte sich dann eine schrittweise Normalisierung in den globalen Lieferketten zeigen. Mit seiner am 28. April angepassten Prognose erwartet Hapag-Lloyd für das laufende Geschäftsjahr 2022, dass das EBITDA und das EBIT deutlich über dem Vorjahresniveau liegen werden. Durch die andauernde COVID-19-Pandemie sowie den Krieg in der Ukraine ist die Prognose jedoch mit hohen Unsicherheiten behaftet. Alle Abstimmungsergebnisse sowie weitere Dokumente und Informationen zur heutigen Hauptversammlung finden Sie in unserem Investor-Relations-Bereich:

https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/calendar-events/annual-general-meeting.html

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 248 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,0 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 123 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen. Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations



Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126 Kontakt:Heiko HoffmannSenior Director Investor RelationsHapag-Lloyd AGBallindamm 2520095 HamburgTelefon +49 40 3001-2896Fax +49 40 3001-72896Mobil +49 172 875-2126

25.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de