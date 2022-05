DGAP-News: PlanetHome Investment AG: Projekt innerhalb weniger Stunden durch Private Placement vollständig platziert

DGAP-News: PlanetHome Investment AG / Schlagwort(e): Immobilien/Finanzierung

PlanetHome Investment AG: Projekt innerhalb weniger Stunden durch Private Placement vollständig platziert



25.05.2022 / 07:30

Berlin, 25. Mai 2022 Innerhalb weniger Stunden hat das börsennotierte Unternehmen PlanetHome Investment AG (WKN: A1A60A) ein weiteres Projekt im Rahmen eines Private Placements vollständig platziert. Bei dem Club Deal in der Stadt Magdeburg wurden wieder ausschließlich ausgewählte Mitglieder des Premium Clubs angesprochen. Dieser setzt sich aus Family Offices sowie High-Net-Worth-Individuals zusammen. Anleger genießen die Vorteile, einen persönlichen Ansprechpartner bei der PlanetHome Investment AG zu haben, über neue Projekte exklusiv informiert zu werden und persönliche Angebote zu erhalten. Die Summe von rd. TEUR 500 wurde von lediglich 5 Mitgliedern getragen. Bei dem jüngsten Immobilienprojekt handelt es sich um eine denkmalgeschützte Immobilie im Stadtteil Leipziger Straße in Magdeburg. Die 17 Wohneinheiten sollen vollständig saniert und anschließend verkauft werden. Durchgeführt wird das Projekt von Experten auf dem Gebiet der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden - der AS Unternehmensgruppe. Zukünftig wird die Unternehmensgruppe verstärkt Finanzierungen an High-Net-Worth-Individuals und Family Offices vermitteln. Hierfür wurde kürzlich eine eigene Abteilung aufgebaut. Mit der persönlichen Betreuung dieser Kundengruppe und dem engen Kontakt hat die PlanetHome Investment AG auf dem Gebiet des Crowdinvesting für Immobilienprojekte ein Alleinstellungsmerkmal inne.

Über die PlanetHome Investment AG: Die PlanetHome Investment AG ist eine in Berlin ansässige, digitale Immobilien-Investment-Plattform, welche Immobilieninvestments für institutionelle & private Investoren leicht zugänglich, einfach, transparent und erschwinglich macht. Dabei richtet sich das Angebot an jeden interessierten Anleger. Privatanleger können ein diversifiziertes Anlageportfolio im Immobiliensegment aufbauen. Die Plattform arbeitet mit führenden Profi-Investoren der Immobilienwirtschaft zusammen und ermöglicht so auch den Zugang zu exklusiven Projektfinanzierungen, die sonst eigentlich nur institutionellen Investoren vorbehalten waren.

Pressekontakt PlanetHome Investment AG: Diana Golbs

Operations Manager Uhlandstraße 175, 10179 Berlin

030555728550

info@planethome-invest.com

