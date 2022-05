MDAX: In Wartestellung

Bis September 2021 lief es für die Aktienmärkte wie am Schnürchen gezogen aufwärts, der MidCap-Index MDAX konnte im Zuge dessen auf über 36.000 Punkte zulegen. Anschließend hat sich eine volatile Seitwärtsbewegung eingestellt, die Anfang dieses Jahres zur Unterseite aufgelöst wurde und damit ein Trendwechsel eingeleitet hatte. Nun versucht sich das Barometer im Bereich von 28.000 Punkte an einer Stabilisierung und potenziellem Doppelboden.

Ob dies Vorhaben vor dem Hintergrund der sich weiter eintrübenden Wirtschaftsdaten, bestehender Lieferkettenprobleme und explodierenden Energiepreisen gelingt, ist höchst fraglich. Kurzfristig allerdings könnte durchaus ein erneuter Anstieg an den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 30.061 Punkten vollzogen werden. Anschließend aber könnten neuerliche Jahrestiefs auf Anleger zukommen, obwohl sich der MDax derzeit auf einem relativ starken Unterstützungsniveau aus 2019/2020 abstützen kann.

Ein positiver Fahrplan für das heimische Aktienbarometer kann aber erst oberhalb von 30.587 Punkten einsetzen und würde Anstiegschancen an 32.000 Punkte bereithalten. Eine überschießende Welle könnte im Rahmen eines Rebounds sogar an 33.191 Punkte heranreichen, ehe wieder empfindliche Gewinnmitnahmen einsetzen.

Diesem Szenario steht allerdings eine schnellere Zinsanhebung in den USA entgegen, als bislang angenommen. Aus dem letzten geldpolitischen Protokoll der FED geht nämlich auf der nächsten Sitzung eine Zinsanhebung um mindestens 50 Basispunkte hervor, insgesamt will die US-Notenbank FED ihren Straffungskurs sogar noch beschleunigen und könnte dadurch so auf die Kurse an den Aktienmärkten drücken.