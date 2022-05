FEELM präsentiert die weltweit erste Einweg-Pod-Lösung mit Keramikspule auf der Vaper Expo UK 2022

Das Unternehmen führt eine weitere Revolution der Keramikspulen in der globalen Vaping-Industrie an

FEELM, die zu SMOORE gehörende Vorzeigemarke für Zerstäubungstechnik, stellte heute auf der Vaper Expo UK 2022 in Birmingham (Großbritannien) mit FEELM Max die weltweit erste Keramikspulen-Einweg-Pod-Lösung vor. Mit der Markteinführung der Lösung und der Präsentation der innovativen Keramikspulen-Heiztechnologie führt FEELM die Keramikspule in die aufstrebende Produktkategorie der Einwegverdampfer ein.

Als neue, aufstrebende Kategorie erfreuen sich die Einwegdampfer seit 2020 wachsender Beliebtheit. Das Marktvolumen für Einweg-Vaping-Produkte (geschlossene Systeme) ist im Jahr 2021 auf ca. 2,125 Mrd. USD gestiegen, was 22,7 % des weltweiten Marktanteils für Vaping-Geräte ausmacht. Prognosen von Frost & Suvillian zufolge wird der Markt für Einweg-Vaping-Produkte zwischen 2022 und 2026 mit einer durchschnittlichen Jahresrate von über 28 % wachsen und damit die am schnellsten wachsende Kategorie unter allen Vaping-Produkten bilden. Im Jahr 2022 dürfte das Marktvolumen der Einwegkategorie 2,72 Mrd. USD erreichen und damit über 43 % der Vaping-Produkte mit geschlossenen Systemen ausmachen.

Allerdings sind fast alle existierenden Einwegverdampfer mit einer Baumwollspirale ausgestattet, die relativ große Aerosolpartikel produziert, und das führt zu einer ineffizienten Abscheidung der eingeatmeten Partikel in der Lunge und damit zu einer geringen Nikotinabgabe und -zufriedenheit sowie zu einem rauen Gefühl im Hals. Weiche Baumwollspulen können keine stabile Struktur bilden, was zu einer hohen Leckrate und einem unangenehmen Brandgeschmack führt. Eine ungleichmäßige Erwärmung der Baumwollspulen kann außerdem zu einer schwachen Aromenkonsistenz führen, so dass das Dampferlebnis allmählich nachlässt. Darüber hinaus konzentrieren sich die Verkaufsargumente der meisten Einwegdampfer derzeit auf die Anzahl der Züge, oder besser gesagt, auf die große Anzahl von Zügen, die der Einwegdampfer bietet.

Um diese drei Schwachstellen zu beseitigen, stellt FEELM nun die weltweit erste Einweg-Pod-Lösung mit Keramikspule vor. FEELM Max ist für Einwegdampfer das, was der Verbrennungsmotor für Flugzeuge, Autos, Schiffe, U-Boote und Züge ist. Diese Lösung zielt darauf ab, der nächsten Generation von Einwegverdampfern einen stärkeren, zuverlässigeren und effizienteren Zerstäubungs-"Motor" zu geben. Genau wie der Verbrennungsmotor, der sich durch einen hohen thermischen Wirkungsgrad, geringes Gewicht, Kompaktheit und Manövrierbarkeit auszeichnet und damit die zweite industrielle Revolution einläutete, wird FEELM Max nach der Einführung von FEELM Air im Januar 2022 voraussichtlich eine weitere Revolution der Keramikspulen in der weltweiten Vaping-Industrie auslösen.

Diese revolutionäre Vaping-Lösung hat die Nutzung von E-Liquids dank ihrer baumwollfreien Struktur und der mikroporösen Keramikspule erheblich verbessert. Daher ist die Anzahl der Züge bei gleichem E-Liquid-Volumen um 25 % höher als bei herkömmlichen Einwegverdampfern mit Baumwollspule. Außerdem kann diese Lösung dank der Keramikspule, die kleinere verdampfte Aerosolpartikel erzeugt, ein noch nie dagewesenes, seidig-weiches Dampferlebnis bieten, durch das Rückstände im Rachen minimiert werden. Im Gegensatz zu Einwegverdampfern mit Baumwollspule wird zudem eine um 30 % verbesserte Weichheit erreicht. Diese Innovation überzeugt auch durch eine außergewöhnliche Geschmackskonsistenz von über 95 %, da die Keramikspule eine konstante Dampfproduktion garantieren kann, so dass der gleiche starke und großartige Geschmack bis zum letzten Zug erhalten bleibt.

Zusätzlich zu den drei Hauptvorteilen zeichnet sich FEELM Max durch eine um 46 % höhere Gesamtleistung bei der Schadstoffreduzierung im Vergleich zu Baumwollspiralen und eine extrem niedrige Vaping-Leckrate von weniger als 0,03 % aus, die durch die leckagesichere Maze-Technologie ermöglicht wird. Die kleineren verdampften Aerosolpartikel, die von der FEELM-Keramikspule erzeugt werden, lagern sich eher in der Lunge ab, was zu einer größeren und schnelleren Zufriedenheit führt. Außerdem kann die patentierte Flavor-Lock-Technologie von FEELM eine maßgeschneiderte Geschmacksfreisetzung mit abgestuften Temperaturzonen bringen.

Anfang 2022 wurde FEELM Max von einem spezialisierten Vape-Händler in Großbritannien übernommen. In Partnerschaft mit FEELM hat dieser Einzelhändler ein ultraschlankes Einwegprodukt mit FEELM-Keramikspule auf den Markt gebracht. Dieses leichte und kompakte Produkt wurde speziell für die Raucherentwöhnung entwickelt. Im April nahmen die beiden Partner an der VApril 2022 teil, der weltweit größten Aufklärungskampagne zum Thema Vaping, bei der in London und Manchester Einwegvapes an erwachsene Raucher verschenkt wurden, die einen Umstieg anstrebten.

Auf der Vaper Expo UK 2022 stellte FEELM auch andere branchenführende, bahnbrechende Einweglösungen für das Dampfen vor, beispielsweise die umweltfreundliche nikotinfreie Einweg-E-Zigarette und die staubabweisende, hygienische E-Zigarette mit Mundstück. Diese beiden wurden mit dem Red Dot Award für Produktdesign 2022 für ihre umweltfreundlichen Produktkonzepte und ihr avantgardistisches Design ausgezeichnet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Einweg-E-Zigaretten aus Kunststoff besteht die äußere Struktur der umweltfreundlichen, nikotinfreien Einweg-E-Zigarette aus wiederverwertbarem und wiederverwendbarem Papier und Aluminiumfolie, während das staubabweisende Mundstück der hygienischen E-Zigarette mit einer drehbaren Düse ausgestattet ist, um den Kontakt des Mundstücks mit etwas Unreinem zu verhindern, wobei dieses Produktkonzept seinen Ursprung in Lippenstiften hat.

Eine weitere preisgekrönte Lösung, die auf der Veranstaltung vorgestellt wurde, ist FEELM Air, die dünnste Keramikspulen-Vape-Pod-Lösung der Welt. In Kooperation mit seinen globalen Kunden hat FEELM eine Reihe von Vaping-Produkten führender regionaler Marken vorgeführt, bei denen die FEELM Air-Lösung zum Einsatz kommt. Außerdem wird das Unternehmen den Zeitplan für die weltweite Markteinführung von FEELM Air im Jahr 2022 bekannt geben.

