onvista Mahlzeit: Dax verlässt Abwärtstrend - Macy´s, Nvidia, Alibaba und fliegt Delivery Hero wieder aus dem Dax?

Nach guten Vorgaben aus den USA legt der Dax heute ebenfalls nach. Mit dem Überspringen der Marke von 14.300 Punkten kann der Dax auch seinen Abwärtstrend verlassen. Für besonderen Auftrieb an den Märkten sorgte das "Beige Book" der Fed. Das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank deutet nicht an, dass Jerome Powell und sein Team planen die Zügel noch straffer zu ziehen.

Trotzdem sind damit die Sorgen an den Märkten nicht kleiner geworden. Bislang ist alles beim Alten, außer das der Dax seinen Abwärtstrend verlassen hat. Somit kann diese Tatsache auch schnell wieder Geschichte sein. Am heutigen Brückentag gibt es auch keine Nachrichten von den Unternehmen. Daher haben die Analysten die Kursbewegungen in der Hand und hier kommt heute Auto1 nicht gut davon.

In den USA haben Macy´s und Nvidia ihre Zahlen mit unterschiedlichen Erfolgen vorgelegt. Während die Aktie des amerikanischen Warenhausbetreibers um fast 20 Prozent angezogen ist, wissen die Anleger noch nicht so recht, wie sie mit dem Ausblick von Nvidia umgehen sollen.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendun: Dax, Macy´s, Nvidia, Mercedes, Alibaba, Ulta Beauty, L'Oreal, Marvell, Zscaler, Gap, Curevac,, Red Robin, Pinduoduo, Beiersdorf, Delivery Hero, Tops & Flops, Auto1, Aixtron, Musterdepot, BYD, Amadeus, Air France, Kulmbacher Brauerei