DAX in Minirallye

Bereits den dritten Tag in Folge befindet sich der Deutsche Aktienindex DAX nach Ausbruch über die Triggermarke von 14.226 Punkten in einer dynamischen Erholungsphase, die an 14.550 Zähler heranreichte. Trotz alledem sollte man die längerfristigen Aussichten mit den bekannten Probleme nicht außer Acht lassen!

Daher auch die Zweifel an einer nachhaltigen Rallye, kurzfristig konnte der DAX die nächste Zielzone um 14.818 und darüber 14.920 Punkten attackieren. Bereits ein Stück weit über den Hochs aus Ende März könnte es dann wieder zu einer scharfen Korrektur gepaart mit einer Sommerflaute kommen.

Korrekturziele lägen fürs Erste um 13.000 Punkten, darunter möglicherweise sogar bei 12.560 Punkten. Dies wird sich jedoch erst nach den Toppingmustern um 14.900 Punkten ergeben. Bis dahin darf man gerne die aktuelle Aufwärtsphase genießen und kurzfristig durchatmen.

Traditionell ist das Ende eines jeden Handelsmonats mit zahlreichen Daten gespickt, hier die wichtigsten: In den Morgenstunden Chinas CFLP-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor aus Mai, hier könnten böse Überraschungen lauern. Japan hat Zahlen zur Industrieproduktion (vorläufig) und seine Einzelhandelsumsätze aus April gemeldet.

Um 8:45 Uhr folgen Frankreichs vorläufige Verbraucherpreise aus Mai, um 9:55 Uhr Deutschlands Arbeitslosenzahl aus Mai (saisonbereinigt). Die europaweiten Verbraucherpreise (Vorabschätzung) aus diesem Monat stehen um 11:00 Uhr auf der Agenda. Ab 15:00 Uhr richtet sich der Blick auf den Häusermarkt in den USA mit dem Case-Schiller-Hauspreisindex aus März.