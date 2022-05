GlaxoSmithKline kauft US-Impfstoffspezialisten in Milliardendeal

Frankfurt (Reuters) - Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline schluckt für bis zu 3,3 Milliarden Dollar das US-Biotechunternehmen Affinivax.

Mit dem Zukauf will GSK seine Impfstoff-Pipeline weiter stärken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Briten legen dafür zunächst 2,1 Milliarden Dollar auf den Tisch, es winken zudem erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 1,2 Milliarden Dollar. Mit der Übernahme sichert sich GSK unter anderem den Zugriff auf einen neuartigen Pneumokokken-Impfstoff, der sich in der zweiten Phase der klinischen Entwicklung befindet. Die entscheidende Phase-3-Studie soll voraussichtlich in Kürze starten. Der Abschluss des Deals wird für das dritte Quartal erwartet.